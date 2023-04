Zeven miljoen euro nodig voor vernieuwd dorpshuis en sporthal Egmond-Binnen

Het bestaande dorpshuis uit de jaren zeventig is 'op' en wordt gesloopt en nieuw gebouwd. "De sporthal is nog goed genoeg om te worden gerenoveerd", licht wethouder Ernest Briët de plannen toe. "In het laatste kwartaal van 2025 zal er een toekomstbestendig en duurzaam dorpshuis kunnen staan."

Joeb

Het naastgelegen jongerencentrum Joeb stamt uit 2018. "Dit blijft staan en zal qua energievoorziening worden meegenomen in de verduurzamingsslag. Ook de buitenruimte rond het dorpshuis wordt meegenomen", verklaart hij een deel van de miljoenen die nodig zijn.

Want dat zeven miljoen een flink bedrag is waar hij de gemeenteraad om gaat vragen volgende maand, erkent ook de wethouder. "Het nieuwe dorpshuis wordt groter en wordt zo gebouwd dat er gelijktijdig meerdere activiteiten mogelijk zijn. Ook krijgt het een zorgcentrum en wordt bijna klimaatneutraal. Dat vergt deze investering."

In eerdere berekeningen in 2021 werd 2,4 miljoen euro begroot. "Maar ook bouwkosten zijn enorm gestegen de laatste jaren. Daarnaast kopen we het gebouw en de grond van de Stichting die het nu beheerd. Uit exploitatiekosten, huuropbrengst en lagere energiekosten hopen we wat geld 'terug te verdienen'."

Ontmoetingsplek

"Het dorpshuis is een ontzettend belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Egmond-Binnen, dat willen we behouden voor de toekomst. Alle bestaande activiteiten blijven mogelijk, zoals muziek, yoga, bridge en sport voor scholieren en verenigingen. Ook komen er werkplekken voor zelfstandigen. Er is nu al veel te doen, maar straks is er nog meer mogelijk."

Eind mei wordt het financieringsvoorstel besproken door de gemeenteraad. Na een akkoord gaat een architect aan de slag met het ontwerp. Zonder tegenslagen start de vernieuwbouw eind 2024 en duurt ongeveer een jaar.