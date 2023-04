De Peiling: Bevrijdingspop moet gratis blijven

Op 5 mei viert heel Nederland de vrijheid. Door het hele land worden festiviteiten, zoals Bevrijdingspop, georganiseerd. Die waren in onze provincie gratis te bezoeken, maar daar komt in Haarlem mogelijk verandering in.

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en dat we vrij zijn van onderdrukking. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is.

In het hele land worden op 5 mei bevrijdingsfestivals georganiseerd om het einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren. En die waren gratis te bezoeken. Maar daar komt misschien verandering in. Vorig jaar betaalde je in Groningen al 5 euro entree en Haarlem zou wel eens kunnen volgen. Bij Haarlems Bevrijdingspop zijn ze namelijk in geldnood, en het is nog maar de vraag of ze kunnen rekenen op steun van de gemeente. Het hele verhaal, lees je hier.

Wat vind jij, zou vrijheid vieren ook vrij moeten zijn? Of zou jij het begrijpen als een entreebewijs 5 euro gaat kosten?