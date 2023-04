Ringen op prullenbakken in binnenstad voor statiegeldflessen

Door het plaatsen van de ringen verwacht de gemeente dat het retourpercentage van drankverpakkingen zal groeien. Je kunt je statiegeldfles of blikje in de ijzeren ring achterlaten, zodat ze makkelijk mee te nemen zijn voor anderen.

Inkomsten

Steeds meer prullenbakken in de stad worden na het invoeren van statiegeld op kleine flesjes en sinds kort ook blikjes opengebroken. Voor veel flesseninzamelaars is statiegeld een bron van inkomsten. AT5 sprak in maart met meerdere verzamelaars die vertelden hoe belangrijk de opbrengsten voor hen zijn.

"Het is 300 euro, daar kan ik een week mee slapen in een hostel", vertelde de een, en "het geld ligt op straat, zo'n 12 of 13 euro; daar kan je wel weer je boodschappen van doen", aldus een ander. De ringen komen overigens alleen in het centrum, niet bij de Johan Cruijff Arena.

Zwerfafval

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk diende in 2021 een motie in naar aanleiding van het zwerfafvalprobleem en het openbreken van prullenbakken. Het college werd daarin verzocht om de potentie van de doneerringen te onderzoeken. Volgens Rooderkerk is inmiddels bewezen dat de doneerring 'een duurzame oplossing is in de strijd tegen zwerfafval'. "Hiermee leveren we een bijdrage aan zowel het milieu als een schone stad."

Eind vorig jaar startten de burgers van het stadsdeel zelf een burgerinitiatief, waarbij ze doneerrekjes om prullenbakken heen plaatsten. Op de Wallen namen ondernemers het heft in eigen handen en plaatste recent zelf doneerringen.