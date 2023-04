Live NH Sport met PEC Zwolle - Telstar

Telstar staat vanavond voor de loodzware klus om koploper PEC Zwolle pootje te lichten. Na de recente nederlagen tegen ADO Den Haag (3-1) en Jong Ajax (2-3) is de ploeg van trainer Mike Snoei achterop geraakt op het schema dat moet leiden naar een plekje in de play-offs. Of de Velsenaren in Zwolle kunnen verrassen, hoor je vanaf 19.00 uur op NH Radio.

PEC Zwolle viert de goal tegen Telstar - Pro Shots / Remko Kool

Onmogelijk is niets, maar er zal wel een masterplan uit de koker van Snoei moeten komen om PEC één of meer punten afhandig te maken. De club met de hoogste begroting in de eerste divisie staat bovenaan en is bezig de terugkeer naar de eredivisie binnen één seizoen te realiseren. De eerste ontmoeting aan het begin van dit seizoen eindigde voor Telstar in een kansloze 5-0 nederlaag. Aan de andere kant is PEC niet ongenaakbaar. Vorige week verloren de Zwollenaren de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven met 4-2. In eigen huis is de ploeg van trainer Dick Schreuder daarentegen sinds 28 oktober ongeslagen: de 9 wedstrijden daarna leverden de volle mep van 27 punten op! Zwaar programma Telstar Nog zes wedstrijden duurt de reguliere competitie voordat duidelijk wordt of Telstar zich bij de zes ploegen weet te voetballen die in de play-offs om promotie naar de eredivisie mogen spelen. De achterstand op plek acht bedraagt zes punten en het programma is niet misselijk. Met uitzondering van FC Den Bosch treft Telstar na PEC enkel ploegen die in het linkerrijtje staan: Willem II, VVV-Venlo, MVV Maastricht en NAC Breda. Tekst gaat verder onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De aftrap in Zwolle is om 20.00 uur. Of de bal voor Telstar de goede kant op rolt, hoor je van onze verslaggevers Stephan Brandhorst en Erik-Jan Brinkman. Jong AZ en Jong Ajax komen maandag pas in actie. De Alkmaarse beloften spelen thuis tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht en Jong Ajax ontvangt Jong PSV. NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Uiteraard blikken we in deze uitzending ook terug op de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Conference League Anderlecht - AZ (2-0) en kijken we vooruit naar de eredivisiewedstrijden van dit weekend. Dat doet presentator Robbert van den Heuvel met verslaggever Milton Pus.