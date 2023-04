Ziekenhuizen in de provincie onbereikbaar door storing, ook 112 slecht bereikbaar

Een storing bij telefoonprovider Vodafone zorgt ervoor dat meerdere ziekenhuizen in de provincie slecht of niet bereikbaar zijn. Ook bellen naar het alarmnummer 112 kan moeilijker gaan. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing is opgelost.

Het Dijklander ziekenhuis, met locaties in Purmerend, Hoorn, Enkhuizen en Volendam, is nu telefonisch helemaal niet bereikbaar.

Iris Heijnen, woordvoerder van het Dijklander Ziekenhuis, onderstreept dat de veiligheid van de patiënten niet in het geding is. Onderling kunnen de artsen elkaar wel bereiken. "Het is wel buitengewoon vervelend voor patiënten die een afspraak willen plannen of willen vragen stellen over hun behandeling."

Ook het OLVG ziekenhuis, met meerdere locaties in Amsterdam, heeft last van de storing. Het ziekenhuis is momenteel helemaal niet bereikbaar. "Er wordt op dit moment gewerkt aan een alternatief telefoonnummer waarop u OLVG kunt bereiken", laat woordvoerder Ellis in 't Hout weten. Voor zaken zonder spoed raadt ze vooral aan om even te wachten.

Whatsapp

Heijnen laat weten dat het ziekenhuis nauw in contact staat met Vodafone. De provider raadt hun klanten aan om voorlopig te bellen via diensten als Whatsapp of Facetime.

Er zijn ook problemen met bellen naar 112, waardoor het mogelijk is dat Vodafone klanten wel contact hebben maar niets horen of ze hen niet kunnen horen. Vodafone raadt mensen aan om via een vaste lijn naar 112 te bellen, of de 112-app te gebruiken.