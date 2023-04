Onrust op Albert Cuypmarkt: bedrijf dat marktkramen opbouwt failliet

Er is onrust onder de marktkooplieden van de Albert Cuypmarkt. Het bedrijf dat de kramen voor de marktlui opbouwt is failliet, zaterdag bouwt de kramenzetter voor de laatste keer de bekende markt op. De gemeente laat in een reactie weten dat zij ervoor gaan zorgen dat de markt gewoon door kan gaan.

Volgens marktmanager Mirjam Harding zorgt het faillissement van de kramenzetter voor veel onrust onder de marktondernemers en dat er nog veel voor de marktlui onzeker is. "Wij weten dat de gemeente in gesprek gaat met de curator van het bedrijf om er voor te zorgen dat de markt gewoon door kan gaan."

Gemeente springt bij

Een woordvoerder van het stadsdeel laat weten dat de kramenzetters normaal gesproken zelf worden ingehuurd door de marktondernemers, maar dat de gemeente er nu tussen is gesprongen en in gesprek is met verschillende kramenzetters. "Voor ons is het belangrijk dat er kramen staan op de Albert Cuypmarkt, zodat de ondernemers hun plek kunnen inrichten en Amsterdammers naar de markt kunnen."

Volgens de woordvoerder regelt de gemeente het zo lang als het nodig is. "Totdat er samen met de marktondernemers een nieuwe kramenzetter is gevonden." De woordvoerder benadrukt daarnaast dat er voor de bezoekers van de Albert Cuypmarkt niets gaat veranderen.