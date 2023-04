Geen grote onrust over mogelijke locaties asielzoekerscentra in Haarlem

Op Forum voor Democratie en BVNL na is de Haarlemse gemeenteraad tevreden met de locaties die in de stad zijn aangewezen als opties voor permanente asielzoekerscentra. In totaal worden er in Haarlem 620 vluchtelingen opgevangen. Maar de gemeenteraad is zich ervan bewust dat het er meer kunnen worden, nu steeds duidelijker wordt dat de stroom asielzoekers blijft groeien.

"Ik maak me daar wel zorgen over", zei burgemeester Jos Wienen gisteravond tegen de commissieleden van de Haarlemse gemeenteraad. "Het kan zijn dat we deze zomer weer op een problematische situatie afkoersen." Wienen denkt dat het rijk dan wel weer meer gaat kijken naar grotere opvangcentra. "En dan niet in het dichtbevolkte westen van het land, maar meer in het oosten, zoals we die eerder hebben gekend in het land."

Geen grote bezwaren

Ook een kantoorpand aan de Mr. Lottelaan zou volgens Haarlem geschikt gemaakt kunnen worden. Bij een eerste peiling onder omwonenden van de beide locaties zijn volgens wethouder Floor Roduner geen grote bezwaren aangetekend.

Waar de meerderheid van de raad blij is dat de stad een steentje kan bijdragen, laten de twee nieuwe rechtse partijen in Haarlem weten dat de opvang van honderden asielzoekers ze te ver gaat. "Grote schande", vindt Leroy Alberts van Forum het plan. En Joey Rademakers van BVNL vindt dat eerst de eigen Haarlemmers hun boodschappen moeten kunnen betalen. Opmerkingen die burgemeester Wienen in het verkeerde keelgat schieten.

"Dat is een te grote overdrijving. Ik vind dat er een beeld geschetst wordt van een 'brandend huis' hier in Haarlem, met veel mensen die hun boodschappen niet kunnen betalen." Wienen is blij met de steun van de rest van de gemeenteraad.

Bloemendaal

Er zijn in Haarlem wel zorgen over signalen uit buurgemeente Bloemendaal, waar onrust is ontstaan bij omwonenden van twee locaties in Aerdenhout en Overveen. Op een informatiebijeenkomst zou onrust zijn ontstaan over waardevermindering van huizen en rees de vraag of asielzoekers wel opgevangen moeten worden in een villawijk. De Bloemendaalse politiek neemt even langer de tijd om een oordeel te vellen over het regionale plan voor opvanglocaties.

Maar de Haarlemse burgemeester benadrukt dat Bloemendaal gewoon haar evenredige aantal asielzoekers moet opvangen, zoals negen gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland met elkaar hebben afgesproken. Mocht er een locatie afvallen, dan zal er volgens hem een alternatief aangedragen moeten worden of moet Bloemendaal zelf 'ruilen' tegen bijvoorbeeld opvangplekken voor statushouders met een andere gemeente uit de regio.

Mix met studenten en statushouders

De VVD Haarlem sprak wel sterk de wens uit om op de locaties ook woonruimte voor starters, studenten en statushouders te realiseren. Dat gebeurt onder andere ook in Haarlemmermeer. Daarbij denkt raadslid Alexander Bruch dat bijvoorbeeld flexwoningen op de camperplaats naast de 'horrorflat' aan de Zijlweg een goede toevoeging zou kunnen zijn.