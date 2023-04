Creatiefloos AZ incasseert keiharde Europese tik; uitschakeling ligt op de loer

Met een 2-0 nederlaag is AZ zeer matig aan de kwartfinale van de Conference League begonnen. De Alkmaarse ploeg grossierde in slordigheden en creëerde bijna geen kans in Brussel. Zo lijkt Europese uitschakeling wel heel dicht bij voor de ploeg van trainer Pascal Jansen.

Alkmaarse treurnis in Alkmaar - Orange Pictures

Een aftastend begin in het uitverkochte en sfeervolle Constant Vanden Stockstadion. AZ kwam zeer moeilijk door de hechte defensie van Anderlecht heen. Het gemis van Jesper Karlsson was voelbaar. Op de plek van de Zweedse linksbuiten speelde de onzichtbare Myron van Brederode. Achterstand Gaandeweg de eerste helft deelden de paars-witten steeds meer plaagstootjes uit. Een doelpunt hing in de lucht en dat gebeurde ook halverwege de eerste helft. Een voorzet vanaf de rechterkant die Michael Murillo binnen kopte. De opkomende rechtsback won het luchtduel van Pantelis Hatzidiakos en liet doelman Mathew Ryan kansloos.

Na de tegentreffer ging het niet veel beter met de mannen van Pascal Jansen. Anderlecht verdedigde ver van de goal, waardoor AZ niet gevaarlijk kon worden. In de eerste helft schoten de AZ'ers geen enkele keer op doel. Bovendien was de Alkmaarse ploeg slordig in balbezit. De matige prestaties van de afgelopen weken in de competitie werkten duidelijk door in Europa. Kansjes Na rust stuurde Jansen dezelfde elf spelers het veld op. De eerste paar minuten zag de oefenmeester nog steeds een matig AZ. Het tempo lag laag en er was onnodig veel balverlies. Wel kreeg de nummer vier van de eredivisie wat mogelijkheden. Zo schoot Vangelis Pavlidis één keer uit een lastige hoek op goal en na een uur spelen kopte de Griekse spits vanuit kansrijke positie ruim naast. Een paar minuten daarna ontstond de grootste kans van de wedstrijd voor AZ. Sven Mijnans moest de gelijkmaker binnen schieten na een goede voorzet van Milos Kerkez. Na die momenten leek AZ met wat meer zelfvertrouwen te spelen, echter was het de thuisploeg die scoorde. Met een harde wreeftrap schoot Majeed Ashimeru vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal in de rechter onderhoek. Tekst loopt door onder de foto.

Anderlecht scoort de 2-0 - Orange Pictures

Dubbele wissel Dat was het moment dat Jansen ingreep met een dubbele wissel. Karlsson en Mihailovic vervingen de tegenvallende Mijnans en Odgaard. Het gewenste effect bleef uit. Er was geen overtuiging en de creativiteit was ver te zoeken. De 3-0 hing eerder in de lucht, dan dat AZ de aansluitingstreffer zou maken. Zo wacht AZ volgende week een zeer pittige klus. Voordeel kan wel zijn dat Karlsson dan waarschijnlijk weer topfit aan de aftrap staat. De return in Alkmaar begint om 18.45 uur. Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans (Mihailovic/75); Odgaard (Karlsson/75), Pavlidis, Van Brederode (Lahdo/84) Reacties volgen later.