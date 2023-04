Petitie voor behoud zwembad De Zeehoek overhandigd, politiek wil graag snel nieuw bad

Er moet zo snel mogelijk een nieuw zwembad gebouwd worden in Wervershoof, dat is de uitkomst van de informatieavond over de toekomst van zwembad de Zeehoek vanavond. Voor de petitie, die ondertekend is door ruim 2.700 mensen, om zwembad de Zeehoek langer open te houden, was weinig enthousiasme.

Ze beschreef ook het gepingpong van de afgelopen jaren binnen de politiek in Medemblik: wel een nieuw zwembad, geen nieuw zwembad. Wel renovatie, geen renovatie. Wel geld, geen geld. Met als resultaat: duizenden mensen die straks zonder zwembad zitten. "Als u maar een klein beetje om uw inwoners geeft, heroverweegt u uw besluit."

Basisschoolkinderen Nijs en Renske leverden ingezamelde handtekeningen van kinderen in om het bad open te houden. "Mijn broertje wil ook nog afzwemmen", zei Renske heel stoer. Een zaal vol met mensen applaudisseerden voor de kinderen en de actie van Krista.

Eensgezindheid

Na een stand van zaken vanuit wethouder Gringhuis en een ambtenaar vanuit de gemeente, was het aan de politieke partijen. Al snel bleek er eensgezindheid tussen de partijen op een aantal punten. Er werd niet echt gedebatteerd over of er een mogelijkheid is om het huidige zwembad langer open te houden, zoals de ondertekenden van de petitie willen.



Alle politieke partijen willen met elkaar om tafel om met een motie te komen richting het college om zo snel mogelijk een doelgroepenbad bij De Westrand in Wervershoof te realiseren. De partijen willen duidelijke kaders stellen en de huidige subsidie van zwembad De Zeehoek reserveren voor het nieuwe bad.

Nog wel wat vragen

Ook werd er gesproken om de netto opbrengst van het terrein van de Zeehoek te investeren in het nieuwe zwembad. Alleen een aantal partijen als GroenLinks en Morgen! vragen zich af of dit realistisch is. Die twijfels zijn er ook bij het inzetten van vrijwilligers in het zwembad, want is dat wel veilig genoeg? "Laat dit aan professionele instructeurs over", aldus raadslid Van der Geest van Morgen!

Na de eensgezindheid, is het nu tijd voor actie om nieuw gepingpong te voorkomen. Het college komt snel met een aanvraag voor krediet voor een nieuw haalbaarheidsonderzoek. "Liever had ik dit ook niet gedaan, maar we moeten de zaken ordentelijk doen", aldus wethouder Gringhuis. De avond besloot de wethouder met complimenten voor de saamhorigheid bij de politiek.