Kamp Seedorf tovert straten in Centrum om tot Pickpocketsteeg en Tourist Trapstraat

De Pickpocketsteeg en de Tourist Trapstraat, als het aan Kamp Seedorf ligt horen deze twee straatnamen vanaf vandaag bij de stad. Het kunstenaarscollectief, dat vooral bekend is om de Ajax-kunstwerken, heeft twee straten in de binnenstad vandaag twee nieuwe namen gegeven.

De Pickpocketsteeg ligt op de hoek van de Nieuwendijk en tegenover de gekleurde Beurspassage, voorheen was dit de Sint Nicolaasstraat. De straatnaam doet vermoeden dat passanten goed op hun spullen moeten letten. Of zoals de gemeente in de stad altijd waarschuwt: zakkenrollers shoppen ook.

Iets verderop, vlak bij de Nieuwmarkt, is de Tourist Trapstraat tot leven gebracht. De weg is de eerste smalle straat van de toeristen-snelweg tussen de Sint Antoniesbreestraat en de Dam. Vroeger werd het de Nieuwe Hoogstraat genoemd. Vanwege de drukte die er ontstaat door het grote aantal toeristen die door de Tourist Trapstraat sjokken, mogen scooters er al niet meer doorheen rijden.

Damsko Strijder

De straatnamen zijn niet de eerste kunstwerken die Kamp Seedorf door de stad heeft geplaatst. De kunstenaars onthulden eerder de 'Damsko Strijder' Eberhard van der Laan op het Mercatorplein, Matthijs de Ligt op het Muiderpoortstation en Johan Cruijff vlak bij de Johan Cruijff Arena. In december vorig jaar onthulde het collectief een eerbetoon aan Zlatan Ibrahimovic op een muur bij het Centraal Station, helaas heeft dat kunstwerk de tand des tijds niet doorstaan.