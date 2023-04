Scholieren helpen mee aan anti-wapenkunst: "Een school moet veilig zijn zonder wapens"

Sinds januari werkt kunstenaar David Bade aan een bijzonder kunstproject in het winkelcentrum in Saendelft. Aan de hand van door Zaanse jongeren ingeleverde wapens - pistolen en vooral veel messen - maakt hij een kunstwerk. Dat doet hij samen met anderen, vooral met scholieren. De tweede klas van Altra, speciaal onderwijs uit Krommenie, helpt mee met de IJzervreter.

David legt uit wat voor een figuur de IJzervreter is. "Het is geen man of vrouw, een figuur zonder gezicht dat symboliseert dat de wapens zinloos zijn en dat ze opgegeten mogen worden."

Toekomst vergooien

Lucky en Bradshah maken met repen vol lijm de kont van de IJzervreter. Ze vinden dat wapens niet op school thuishoren. "Een school moet veilig zijn," zegt Bradshah, "daar horen geen wapens bij." Dat jongeren soms uit zelfverdediging wapens bij zich dragen vinden ze wel te begrijpen maar keuren ze niet goed. "Je bent bang dat een ander iets gaat doen", zegt Lucky, "dus dan begrijp ik het wel." Klasgenoot Filippo weet ook dat het vaak zo gaat. "Ik ben zo niet", zegt hij "want je vergooit je toekomst. Denk je dat je moeder het leuk vindt als je wapens draagt?"