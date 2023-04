Martje (100) zit in haar tweede jeugd en wil op haar verjaardag maar één ding: bridgen

Honderd jaar worden is geen uitzondering meer. Maar eeuwlingen zoals Martje Ganzeman zie je zelden. De Heemsteedse is helder, scherp en speelt bridge als de beste. Twee keer per week is ze actief bij de bridge-afdeling van Gymnastiek- en Sportvereniging Heemstede (GSV). Het was niet meer dan logisch dat burgemeester Astrid Nienhuis haar donderdag dáár kwam feliciteren met haar honderdste verjaardag.

Martje heeft niet alleen een ijzeren geheugen, wat haar van pas komt als ze bridge speelt, ze beschikt ook over een stalen gestel. Zo komt ze normaal gesproken met de fiets naar het verenigingsgebouw van GSV aan de Franz Schubertlaan. Maar gisteren verliep alles nét even anders, iets waar Martje begrip voor had en stiekem ook van genoot, maar voor haar niet per se had gehoeven. Ze komt van origine uit West-Friesland en daar is gewoon vaak al gek genoeg. Zelfs als je honderd wordt.

tekst gaat verder onder de video