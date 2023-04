IJmondse kinderboekenschrijver Perton weet hoe je impact hebt op je wijk

Birgitta Perton is een bekende creatieve duizendpoot in de IJmond. Zeker bij veel jongeren die haar kennen van een van haar vele rollen als toegepaste psychologe, actrice, muzikant of als sportieve schermcoach. Nu schreef zij, op basis van een toneelstuk én haar ervaring met kinderen in de IJmond een kinderboek vol levenslessen: Hupsakee.

Dat verhaal van Birgitta gaat als volgt: "Wij woonden in de jaren '90 in de wijk Breedweer in Heemskerk en onze oudste kinderen waren van basisschoolleeftijd. Op een dag stonden zij met een club van zo'n tien kinderen voor de deur, want er was ruzie. Er was duidelijk gehakketak over en weer. 'Hij deed dit. Nee, hij deed dat.' Ik heb ze binnengelaten en allemaal limonade gegeven. Ik heb mijn gitaar erbij gepakt, terwijl ik dat niet eens zo goed speel, en toen hebben we gekke liedjes zitten maken, met een couplet over elk kind met iets leuks en iets eigenaardigs. Ze gingen als vriendjes de deur uit, in plaats van ruzie."

Birgitta Perton is zo iemand. Ze heeft decennialange praktijkervaring in het omgaan met kinderen. "Het kinderboek dat ik heb geschreven, is gebaseerd op hupsakee, een toneelvoorstelling dat ik in 1996 schreef. Dat ontstond naar aanleiding van de club kinderen die regelmatig bij ons thuis langs kwamen. Daar zit een heel verhaal aan vast."

Wie het nieuws van NH in de IJmond in de gaten houdt ziet nog al eens verhalen over verloedering, hangjongeren en vandalisme langskomen. Gemeentes hebben veelal betaalde jongerenwerkers om jonge mensen op het rechte pad te houden, maar soms kan een creatieve of oplettende buurtbewoner ook een cruciale rol spelen in hoe een wijk zich ontwikkelt.

"We hebben heel wat speurtochten rondom de vijver in Breedweer gehouden. Nu zou je gelijk de politie op je dak krijgen"

De volgende dag stonden de kinderen opnieuw voor de deur: "Hebben we weer een club vandaag?" Vanuit daar ontstond een kinderclub van 1993 tot en met 2000 bij ons in de wijk. Uiteindelijk kwamen er zo'n honderd kinderen bij ons thuis. We hebben heel wat speurtochten rondom de vijver in Breedweer gehouden. Nu denk ik: jeetje wat hebben we allemaal gedaan? Nu zou je gelijk de politie op je dak krijgen omdat je een kans hebt dat kinderen kunnen verdrinken. Het is gelukkig allemaal goed gegaan. Als een kind bijvoorbeeld een broertje of zusje kreeg zijn we met z'n alle voor de deur gaan zingen."

Hakim van Sesamstraat

"De jonge wijk Breedweer kreeg veel meer verbondenheid. Er waren zo'n twee- á drieduizend jonge kids. Het Leger des Heils is uiteindelijk bij onze kinderclub komen helpen. Er wordt iedere dinsdag door tientallen kinderen geknutseld, gespeeld en Birgitta blijft liedjes schrijven voor de kinderen. Uiteindelijk raakt de creatieve duizendpoot bevriend met Hakim van Sesamstraat en hij overtuigt haar om op basis van die liedjes een theaterproductie te maken.

"Dat resulteerde in de voorstelling waar we uiteindelijk mee hebben gespeeld in de Brabanthallen voor zo'n zeshonderd kinderen. Uit de voorstelling kwam een educatieve stichting, een album met liedjes en nu dus na het herschrijven tijdens een vakantie in Italië het kinderboek."

Heb elkaar lief

"Het boek Hupsakee gaat over een meisje Victoria en een jongetje Casper en tussen hun in woont vriendje Viktor. Hij gaat naar een ander land om z'n vader te helpen, maar daar zijn de jongen en het meisje verdrietig over. Ze zouden vriendje Viktor weer na een tijd ontmoeten boven op de berg op de grens naar het volgende land. De berg is de metafoor voor ons leven, met het pad naar boven en de beren op de weg. Hoe ga je om met lastige dingen? Victoria doet dat anders dan Casper. Het gaat niet om goed of fout. We kunnen onze strategieën om het leven aan te gaan uitbreiden en onze eigen houding bepaalt al een hele hoop. Heb elkaar lief is de essentie."