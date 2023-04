Ruim 450 hennepplanten: Burgemeester Koggenland sluit twee drugswoningen

Bij de inval in beide woningen treft de politie in totaal zo'n 450 hennepplanten aan. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden en beide woningen zijn op last van burgemeester Monique Bonsen gesloten voor drie maanden.

Het gaat om twee kleine hennepkwekerijen in Avenhorn en Obdam. Het is de tweede keer dit jaar dat de gemeente Koggenland een drugswoning sluit. Een paar weken geleden werden in een woning in Obdam ook al 450 hennepplanten ontdekt. Een 44-jarige man uit Koggenland werd hierbij opgepakt.

Reactie burgemeester

Burgemeester Monique Bonsen: "Een veilige woon- en leefomgeving is ontzettend belangrijk. De gemeente treedt daarom snel op in geval van of vermoeden van drugscriminaliteit. Productie van en de handel in drugs is in alle gevallen verboden. Dankzij een goede samenwerking met de politie en alerte bewoners ondermijnen we criminele activiteiten en zorgen we dat de gemeente een veilige en prettige woon- en leefomgeving blijft voor iedereen."