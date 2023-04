Bedreigde basisschool in Zuidoost blijft ook morgen dicht

Basisschool Samenspel in Zuidoost houdt ook morgen nog de deuren gesloten voor de leerlingen en docenten. De school ontving online bedreigingen en besloot uit veiligheid niet open te gaan vanochtend. Omdat de situatie nog niet is veranderd, is er morgen ook geen les.

Dat laat de directie van de school weten in een brief aan de ouders en verzorgers. "Het onderzoek door de politie loopt nog. Zij kunnen ons daarover geen mededelingen doen, en dat begrijpen wij. Daardoor is er in de situatie nog niet veel veranderd. Dat heeft ons doen besluiten om ook morgen de school gesloten te houden."

Woensdagmiddag werd er op een TikTok-bericht van een medewerker van Samenspel gereageerd met een bedreiging aan de school. "We zijn hiervan geschrokken en hebben aangifte gedaan bij de politie. Ook is het schoolbestuur geïnformeerd", schreef het schoolbestuur eerder in een brief.

Volgens de directie vonden de ouders van de leerlingen het een goede keuze dat de basisschool na de bedreiging de deuren gesloten houdt. Voor de leerlingen is er morgen wel oefenwerk wat online gemaakt kan worden. De directie laat de ouders binnenkort weten of de school maandag veilig open kan.