Door vader opgepakte man krijgt taakstraf na aanranden minderjarige meisjes in Hoorn

De rechtbank in Alkmaar heeft E. F. schuldig bevonden van het aanranden van vier minderjarige meisjes in het centrum van Hoorn, in de zomer van 2021. Hij betastte ze van achter en aan hun intieme delen. Hij krijgt daarvoor een celstraf van drie maanden, waarvan een groot deel voorwaardelijk. "Mij aanranden terwijl ik lekker in de stad ben met vriendinnen, wat is er mis met u?"

Rechtbank Alkmaar - NH NIeuws / Aline Bleeker

Dat vertelt één van de slachtoffers door de microfoon, als de zaak op 30 maart inhoudelijk wordt behandeld. Ze is die ene middag op 7 september 2021 met vriendinnen aan het shoppen in het winkelcentrum van Hoorn, als ze voor de Hema tijdens het opstappen op haar fiets een hand op haar zadel voelt. "Ik schrok enorm toen het gebeurde. In paniek fietste ik keihard weg. Achter mijn vriendinnen aan, geen idee wat er was gebeurd", vertelde ze eerder in de rechtbank. Opgepakt door vader Zij is niet de enige. Wéér een dag later lopen twee vriendinnen (12) nietsvermoedend door de Kruidvat. Uit het niets worden ze vlak achter elkaar betast bij hun billen. Ze vluchten naar een parfumwinkel om de hoek. Eén van de vriendinnen ziet de man lopen en maakt een foto, waarna ze haar vader belt. Hij is politieman en gaat op zoek naar de dader. Hij vat hem in de kraag en draagt hem over aan collega's. Vier meiden doen uiteindelijk aangifte van de aanranding. Werkwijze hetzelfde De vier zedenfeiten waar de 44-jarige E. F. van verdacht wordt, vinden vlak achter elkaar plaats, op 6, 7 en 8 september 2021. De werkwijze is volgens het Openbaar Ministerie steeds hetzelfde. Hij zou de meiden bellend en van achteren hebben benaderd en ze bij hun intieme delen hebben betast. De rechtbank gaat hierin in mee. Ook zou hij bij één van de slachtoffers met zijn vingers door de kleding naar binnen zijn gegaan. Maar de rechtbank acht dit niet bewezen. Hij krijgt daarvoor een celstraf van drie maanden, waarvan een groot deel voorwaardelijk. Mocht F. binnen twee jaar alsnog een strafbaar feit plegen, dan moet hij de gevangenis in om zijn voorwaardelijke straf uit te zitten. Omdat het Openbaar Ministerie onrechtmatig onderzoek heeft gedaan in zijn mobiele telefoon krijgt hij een strafvermindering. Ook legt de rechter hem een taakstraf van 100 uur op. Verder moet hij een schadevergoeding van 350 euro betalen aan twee van de slachtoffers.