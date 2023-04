Eigenaresse dode en verwaarloosde dieren Grootschermer binnenkort voor rechter

De eigenaresse van de omstreden voormalige zorgboerderij in Grootschermer staat begin juni terecht voor verwaarlozing van haar vee. Op de boerderij aan de Molendijk werden in januari 2022 zes dode Schotse Hooglanders aangetroffen. De leefsituatie was zo slecht dat al het andere vee tijdens een grote inval in beslag werd genomen.

Onvoldoende voedsel, geen beschut onderdak en dieren die tot hun knieën in de uitwerpselen stonden. Op zorgboerderij de Lambertushoeve in Grootschermer was veel mis. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwam er meerdere keren langs om verwaarloosd vee mee te nemen.

Dieptepunt was de vondst van zes kadavers. Drie andere Schotse Hooglanders waren er zo slecht aan toe dat ze ter plekke uit hun lijden moesten worden verlost. Later werden ook alpaca's, hangbuikzwijntjes en paarden weggehaald.

Gouden stalletje

Het zorgde voor opluchting bij veel omwonenden die al vaak aan de bel trokken bij instanties. "We hebben als buurt heel erg ons best gedaan om de dieren hier weg te krijgen. Ik ben blij dat het nu eindelijk zover is. Ik hoop dat de dieren een gouden stalletje krijgen", vertelde buurtbewoner Linda Vleer destijds aan NH Nieuws.

Op de voormalige zorgboerderij worden ook geen kinderen meer opgevangen. Zorgorganisatie Heemzorg, waar de Lambertushoeve een tijdje bij was aangesloten, verbrak al snel alle banden. Inmiddels lopen er, tot grote teleurstelling van omwonenden, wel weer dieren rond: twee pony's en vier alpaca's.

Geen houdverbod

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) geldt op dit moment geen houdverbod voor de vrouw en daarom mag ze nu gewoon dieren aanschaffen. "Een houdverbod kan alleen door de rechter worden opgelegd na een inhoudelijke behandeling van een zaak. De wet biedt op dit moment geen basis dat dit voorafgaand aan een rechtszaak al zou kunnen", aldus een woordvoerder van het OM.

Of het OM gaat pleiten voor een houdverbod voor deze eigenaresse is niet bekend. Buurtbewoner Linda Vleer hoopt daar wel op. "Dat zou zowel voor de dieren als voor de eigenaren het beste zijn. Ik hoop dat het voor de dieren niet te laat is."

De vrouw wordt volgens het Openbaar Ministerie verdacht van verwaarlozing van haar dieren. Ze is geen onbekende bij justitie: in 2020 ging ze ook al in de fout. De vrouw kreeg toen van de economische politierechter in Haarlem een boete van duizend euro omdat ze haar vee niet goed verzorgde. Ook werd op het terrein van de boerderij in 2019 een hennepkwekerij aangetroffen.