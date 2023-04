Heemschut luidt de noodklok om historische NS-gebouwen te redden

"Wanneer ik vanaf de Waarderpolder over de Gedempte Oostersingelgracht richting de Amsterdamse Poort rijd, kijk ik altijd even om naar het mooie gebouw van de NS werkplaats", vertelt Peter Koppen van Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Hij luidt de noodklok omdat hij zich grote zorgen maakt over de andere oude gebouwen op het terrein van de Treinmodernisering. "Ze staan op de nominatie om gesloopt te worden. Dat mag niet gebeuren."

Peter stoort zich aan het nieuwe gebouw wat achter het pand van de werkplaats staat. "Daar stond een naoorlogsgebouw. Ook al gesloopt", vertelt hij. " Weer een stukje van onze wederopbouw verdwenen." Peter maakt zich zorgen over de overige panden die op de nominatie staan om gesloopt te worden. "Wij moeten nu actie ondernemen anders is het te laat."

Volgens de vereniging heeft de gemeente een rapport laten opmaken met een beoordeling of de gebouwen monumentaal waardig zijn. "De voorlopige uitslag is aan ons doorgegeven. En daaruit blijkt dat dit wel degelijk het geval is." Overigens begrijpt hij niet waarom dit onderzoek zo laat is gestart. "Sinds de jaren negentig staan deze gebouwen op allemaal lijstjes, landelijk en lokaal, als mogelijke panden met monumentale waarde."

"In de erfgoedwereld is geen mooi of lelijk, dat is smaak"

Volgens Peter doet NS niks illegaals. "Zolang een gebouw geen monument is, kan je met een simpele sloopmelding bij de juiste omgevingsdienst een vergunning krijgen." Het is volgens hem dan ook belangrijk om de historie nu te beschermen. "In de erfgoedwereld is geen mooi of lelijk, dat is smaak", legt hij uit. Het gaat volgens hem om de waarde die een pand heeft en het verhaal dat het vertelt.

Laatste kans

"Die verhalen en historische gebouwen is wat Haarlem, Haarlem maakt en bijvoorbeeld niet Lelystad", aldus Peter. Hij is al sinds zijn geboorte 65 jaar geleden een trotse Haarlemmer. "Al had ik vroeger net zoals veel anderen niet echt door wat voor historische waarde onze stad wel niet heeft en hoe belangrijk het is om te bewaren." Daarom luidt hij nu de noodklok. "Het is de laatste kans voor deze gebouwen."