Ze zijn er weer: zo voorkom je dat een meeuw zich op jouw dak nestelt

De gemeente heeft een pakket aan maatregelen om de hinder binnen de perken te houden. Bijvoorbeeld met gedoogzones . Op het dak van de oude drukkerij van het Noordhollands Dagblad mogen meeuwen ongestoord hun eieren leggen. Met stadsecoloog Roland-Jan Buijs waren we daar vorig broedseizoen - niet geheel zonder gevaar - even te gast:

Voorkomen dat meeuwen op daken een nest bouwen en eieren leggen, is volgens Stadswerk072 nog altijd de beste manier om overlast tegen te gaan.

"Heb je voorgaande jaren last gehad van broedende meeuwen? Dan bestaat er een grote kans dat ze hier ook dit jaar eieren leggen. Het is belangrijk dat je dak goed schoon is, want meeuwen nestelen zich ook graag op vieze daken."

Als er eerder meeuwen op je dak(goot) of schoorsteen hebben gebroed, kun je deze met netten of kippengaas een ongeschikte broedplek maken. "Let er wel op dat de meeuwen niet verstrikt kunnen raken in deze werende middelen", waarschuwt Stadswerk072 op de website.

Pillen en oordoppen

Een paar jaar geleden vertelde Gré Ranzijn uit Alkmaar vanuit bed aan NH Nieuws dat ze slaappillen en oordoppen gebruikt tegen het geroep naast haar slaapkamerraam.

Bekijk hieronder de reportage: