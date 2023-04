Enkele tips binnen over de ruim twee jaar vermiste Heerhugowaarder Albert Visser

Bij de politie zijn de afgelopen weken een aantal tips binnengekomen over de vermiste Albert Nico Visser. De nu 68-jarige Heerhugowaarder is sinds februari 2021 niet meer gezien. Om aandacht voor de zaak te krijgen, riep de politie eind maart de hulp in van burgers.

Albert Visser uit Heerhugowaard verdween op 14 februari 2021. Bijna acht maanden later, op 4 oktober, werd hij door een bekende als vermist opgegeven. "Nadat we vorige week aandacht vroegen voor de vermissing zijn er vier tips binnengekomen", vertelt een politiewoordvoerder aan mediapartner Dijk en Waard Centraal.

Getuigenoproep

De politie houdt momenteel rekening met verschillende scenario's. "Het is op dit moment onduidelijk van waar de heer Visser is vertrokken of dat er mogelijk iets anders aan de hand is. Ook het scenario van een misdrijf onderzoeken we. Daar hopen we meer informatie over te krijgen door middel van de getuigenoproep", verklaarde de politie eerder tegen NH.

Voorlopig richt het onderzoek zich alleen nog op het verzamelen van informatie. "De tips kunnen ook richting geven aan het onderzoek. Mensen die meer weten, roept de politie daarom nogmaals op zich te melden."