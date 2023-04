Herdenken vanaf zelfgemaakte bordjes van Amsterdamse klei: "De geschiedenis ligt in de bodem"

Na verschillende testen met klei in onder andere het Amsterdame Bos, het Vliegenbos en de Lutkemeerpolder, bleek de klei uit het Fluisterbos het meest geschikt vanwege de soepele kneedbaarheid. "De klei die we gebruiken is vermoedelijk tussen de acht- en tienduizend jaar oud", volgens stadsecoloog Geert Timmermans.

Juist daarom is deze klei geschikt volgens Esther Gaarlandt van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. "We hebben gekozen voor deze klei omdat dit de bodem is waarop wij elke dag overheen lopen. In die bodem ligt de geschiedenis van de hele stad en alle Amsterdammers verborgen. Van die geschiedenis maken wij straks kopjes, borden en kommen."

Heri Heri op Amsterdamse klei

Amsterdammers kunnen voor het eerst hun handen in de klei zetten tijdens een Vrijheidsmaaltijd op het Kinderbevrijdingsfestival in het Vondelpark Openluchttheater. Op 1 juli kunnen bezoekers op Keti Koti een Heri Heri maaltijd eten vanaf het servies en wordt gewerkt aan een uitbreiding. Op 16 augustus, de dag dat de Tweede Wereldoorlog eindigde in Indonesië, kan opnieuw gegeten en gekleid worden.

"Deze drie herdenkingsdagen hebben ieder een eigen geschiedenis die ze herdenken en vieren, maar ze doen dat allemaal rondom de tafel bij een gezamenlijke maaltijd. Samen eten verbindt en daarvoor is het servies bedoeld", aldus Gaarlandt.