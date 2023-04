Koning vertelt over liefde voor Ajax: "Ben altijd neutraal, maar niet bij voetbal"

Dat het hart van koning Willem-Alexander voor Ajax klopt, was al een tijdje bekend. Nu heeft hij zich, voor zover bekend, voor het eerst in het openbaar uitgesproken over zijn liefde voor de club. "Ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven, behalve bij voetbal."

Dat zegt de koning in de podcast Door de ogen van de Koning, die wordt gemaakt in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst. In de aflevering die sinds vandaag online staat, vertelt de koning aan presentator Edwin Evers dat hij al bijna zijn hele leven Ajax-fan is.

Onderonsje met Cruijff

"Mijn voetbalhart ontstond ooit toen een oude vriend van mijn grootvader me meenam naar Ajax, ik was nog een klein kind. In de rust beloofde Johan Cruijff me: ik zal naar je zwaaien als ik een doelpunt maak. Daar is mijn liefde voor Ajax ontstaan", aldus de koning.

Om welke wedstrijd het ging weet hij niet meer. "Maar ik weet nog wel dat Cruijff scoorde. En zwaaide." In de podcast heeft de Koning het over nog meer oud-Ajacieden, zoals Van Basten en Rijkaard. "Grote voetballers zijn de beste ambassadeurs voor hun land. Overal ter wereld waar je komt noemen mensen hun namen. Soms met de meest rare accenten, waardoor je echt even moet uitpluizen wie ze nou bedoelen. Maar die mensen kennen hen allemaal."