De Peiling: is jouw huisdier wel eens weggelopen?

In Alaska is een hond opgedoken die al een maand vermist was. Het dier had een tocht van 240 kilometer over het zee-ijs van de Beringzee achter de rug. De hond had twee bijtwonden op zijn poten, maar is weer herenigd met zijn baasjes. Is jouw huisdier weleens weggelopen of weggevlogen. En hoe lang was Fikkie, Simba en Stampertje dan weg?

De 1-jarige hond Nanuq, een Australische herder, was in maart met zijn familie op bezoek in Savoogna, op het eiland St. Lawrence, toen hij samen met een andere hond van de familie spoorloos verdween. De andere hond, Starlight, was een paar weken later terecht. Nanuq is uiteindelijk gevonden doordat er online foto’s opdoken van een hond. Die waren gepost door mensen in Wales, het meest westelijke plaatsje op het Noord-Amerikaanse continent.

Tips

Wat kun je nou het beste doen als je huisdier vermist is? Allereerst is het belangrijk om een uitgebreide, schriftelijke beschrijving van je hond of kat klaar te hebben liggen. Daarnaast is het ook handig om goede foto’s te maken waar deze kenmerken op te zien zijn. Voor honden en katten is het handig om een chip en chipregistratie te hebben. Voor honden is dit sinds 2013 verplicht, maar voor katten is dit ook zeker aan te raden.