Stadsecoloog doet zeldzame vondst in Durgerdam

Ben je op zoek naar ringslangen, vind je neushoornkevers! In een broeihoop voor ringslangen vond de Amsterdamse stadsecoloog Fred Haaijen naast uitgekomen slangeneieren ook larven, poppen en volwassen exemplaren van de neushoornkever. Dat is een hele grote kever die je in Noord-Holland eigenlijk nooit ziet. Natuurlijk Noord-Holland had het geluk er met de camera bovenop te staan!

NNH - NH Nieuws

De natuur rondom Durgerdam is iedere dag van de week al het bekijken waard. Landelijk Noord heet het hier, het groene gezicht van de gemeente Amsterdam. De weidevogels die verzamelen in het plasje tegen de dijk, de IJdoornpolder aan de oever van het Markermeer, de vogels die te zien zijn vanuit de vogelkijkhut. Maar als je met Fred en zijn mensen een broeihoop voor ringslangen mag uitgraven, ben je spekkoper. Tekst gaat verder na de foto

De ringslangenbroeihoop wordt door vrijwilligers grondig onderzocht - NH Nieuws/Stephan Roest

Ringslangen hebben broeihopen nodig om zich voort te planten. Fred Haaijen: "Vroeger legden de slangen hun eieren in hopen stalmest. De ringslang is een echte cultuurvolger die mensen gebruikt. De warmte doet de eieren uitkomen. Nu er geen hopen mest meer vrij in het land mogen liggen, maken wij met vrijwilligers tientallen broeihopen in en rond Amsterdam." Tekst gaat verder na de foto

Uitgekomen ringslangeieren uit de broeihoop bij Durgerdam - NH Nieuws/Stephan Roest

In totaal worden er ruim 300 ringslangeieren gevonden in deze ene broeihoop. "Dat zijn de nakomelingen van verschillende slangen. Ze leven hier in de sloten waar ze jagen op kikkers, visjes en insecten. Waar ringslangen leven is het water goed." Als we verder graven komen we hele bijzondere zaken tegen. "Zeg Fred, is dit niet de larve van een neushoornkever?" Eén van de vrijwilligers steekt een duimdikke witte worm omhoog. Tekst gaat verder na de foto

De larve van een neushoornkever - NH Nieuws/Stephan Roest

Opwinding! Zeker als even later een pop en diverse volwassen neushoornkevers in de hoop worden gevonden. "Dat is bijzonder zeg!", roept Fred uit. "Dit is geen bijvangst, dit is hoofdvangst; neushoornkevers! Die vind je eigenlijk vooral zuidelijk en in het oosten van het land, maar niet in de polder. Blijkbaar vinden ze in zo'n broeihoop de ideale omstandigheden."