Buurt in Bovenkarspel geschokt door mogelijke vermissing buurvrouw

Het grootschalige politieonderzoek aan de Bourgondiëweg in Bovenkarspel zou zich richten op een vermiste vrouw, die sinds afgelopen maandag verdwenen is. Dat melden verschillende buurtbewoners aan NH. De politie kan dit niet bevestigen.

Buren zijn compleet overrompeld als gisteravond de Bourgondiëweg in Bovenkarspel vol stroomt met politieauto's en rechercheurs in witte pakken. Ook cirkelde er enige tijd een politiehelikopter boven de wijk.

Aanleiding zou de vermissing van een vrouw zijn, die in de desbetreffende woning zou wonen. Zij zou sinds afgelopen maandag zijn verdwenen, vertellen omwonenden aan NH. Agenten gingen woensdagavond voor buurtonderzoek langs de deuren. Op donderdagochtend staan aan de voor- en achterkant van de woning politieauto's te surveilleren. Bij de woning is het stil. De naastgelegen steeg is afgezet met politielint.

Ondersteboven

"Ik ben er ondersteboven van", zegt een buurman tegen NH. Hij heeft het nieuws zojuist vernomen. "Ik kan het nog steeds niet bevatten. Het is een normaal gezin met twee oudere kinderen. Niets bijzonders aan. Zo nu en dan maken we een praatje. Dit verrast mij compleet. Ik hoop dat het allemaal meevalt."

Een overbuurvrouw laat weten 'erg geschrokken' te zijn. "Dan denk je: 'O jee, wat kan er aan de hand zijn?'" Volgens haar is de politie de hele nacht bezig geweest. "We hebben er slecht van geslapen. Het houd je toch bezig. We kennen ze al jaren. Onrust binnen het gezin? Helemaal niet, het zijn heel gewone Strekers. Ik hoop dat het allemaal goed komt met haar."

De politie laat weten later vandaag met meer informatie te komen.