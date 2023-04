Enkhuizer Claude toch in Ziggo Dome, maar nu met Suzan & Freek

Uitgerekend vandaag zou de Enkhuizer muzieksensatie Claude voor het eerst het voorprogramma van zijn muzikale voorbeeld Stromae verzorgen, maar de Belg moest de shows wegens ziekte annuleren. In november maakt Claude alsnog zijn opwachting in Nederlands grootste concertzaal maar dan als voorprogramma van Suzan & Freek.

Claude en Suzan & Freek - instagram.com/suzanenfreek

Claude Kiambe. Hij kwam, zag en overwon. In een mum van tijd. Slechts enkele maanden geleden werkte hij nog anoniem in een restaurant op het station van Enkhuizen, nu kent heel Nederland hem van de megahit Ladada (Mon Dermier Mot). Het nummer bereikte naast de eerste plaats in de Top 40 ook de platina status. Ook zijn nieuwe nummer Layla wordt enthousiast ontvangen. Drukke zomer Er wacht hem nu een drukke zomer, met veel optredens. Afgelopen weekend opende hij het festivalseizoen op Paaspop, een groot evenement in Schijndel. Op 8 juli maakt hij zijn opwachting op Dijkpop in Andijk. Claude werd al snel omgedoopt tot de 'Nederlandse Stromae', toevalligerwijs zijn muzikale voorbeeld. De verrassing was groot toen Claude kreeg te horen dat hij drie keer het voorprogramma mocht verzorgen in de Ziggo Dome. De teleurstelling was net zo hevig toen vorige week het bericht kwam, dat Stromae de shows moest annuleren. Tekst gaat verder onder de foto.

Maar veel ruimte voor teleurstelling is er niet, want Suzan & Freek zorgen er nu voor, dat Claude tóch de Ziggo Dome in gaat.'Trots en heel blij om aan te mogen kondigen dat Claude ons voorprogramma gaat verzorgen in de Ziggo Dome!', verkondigt het muzikale duo op het eigen Instagram-kanaal. De optredens staan gepland voor 10, 11 en 12 november.