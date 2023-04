Activist wint rechtszaak over J.P. Coen: Hoorn moet extra documenten aanleveren

Activist en publicist Frank van der Linde heeft van de rechtbank gelijk gekregen in zijn zaak over het standbeeld van J.P. Coen. Van der Linde spande in januari 2021 een rechtszaak aan tegen de gemeente Hoorn, nadat hij eerder een Woo-verzoek had ingediend.

Van der Linde vindt dat de gemeente Hoorn niet transparant genoeg is geweest over de stadsgesprekken. Deze vonden plaats naar aanleiding van de rellen en demonstraties omtrent het standbeeld van J.P. Coen, op het plein de Roode Steen in Hoorn. De gemeente zou onvoldoende zijn ingegaan op het Woo-verzoek en informatie achterhouden. De rechtbank heeft hem inmiddels gelijk gegeven.

Op 9 maart schrijft de gemeente in een brief aan de rechtbank: "Helaas is gebleken, door het overleggen van documenten door eiser, dat wij niet alle documenten die er zijn verstrekt hebben. Wellicht komt dit doordat deze met de zoekterm ‘stadsgesprekken’ niet naar boven zijn gekomen."

Een paar dagen later werd het onderzoek gesloten. Beide partijen kregen nog de tijd om aan te geven of ze een tweede zitting noodzakelijk achten. Dit was volgens Van der Linde niet nodig, wel had hij graag gezien dat de zaak werd aangehouden. Doordat de rechter nu oordeelt in het gelijk van Van der Linde, is de zaak tóch gesloten.

Gemeentebesluit was niet compleet

Van der Linde: "Fijn dat we gewonnen hebben. Nu maar hopen dat de gemeente dit keer wel echt transparant is, anders moeten we weer terug naar de rechtbank. De ervaring met de gemeente is slecht. Met betrekking tot informatieverzoeken is het extra kwalijk als een besluit én een beslissing op bezwaar niet klopt."

"Er is een zeer grote 'inequality of arms'. Wij moeten maar gissen of er meer stukken zijn, en we moeten de rechter daarvan proberen te overtuigen", gaat hij verder. "Dat creëert een extra grote verantwoordelijkheid voor de gemeente Hoorn om een compleet besluit te nemen. Het besluit was niet compleet, ook niet na de bezwaarfase. Dat is zeer kwalijk."

De gemeente Hoorn is al begonnen met het verzamelen van de ontbrekende documenten en verwacht deze binnen de door de rechter gestelde termijn aan te kunnen leveren. Daarnaast laat de gemeente weten dat ze de mening van ambtenaren en derden blijven beschermen.

"Tijdens de rechtszaak hebben wij al hebben aangegeven dat wij meer dan bereid zijn om een extra zoekslag te maken", zegt een woordvoerder. "Daarbij kijken we nog eens kritisch naar wat wel en vooral ook niet zwartgelakt hoeft te worden. Uitgangspunt is transparantie, tenzij. Meningen van ambtenaren en derden blijven we natuurlijk wel beschermen. We zijn al gestart, dus we verwachten ruim binnen de gestelde termijn aan de opdracht van de rechter te kunnen voldoen."

Eeuwenlange discussie

"Er kleeft bloed aan zijn handen", zei historicus J.A. van der Chijs al in 1887 over Jan Pieterszoon Coen. Desondanks werd in 1893 de onthulling van het standbeeld op het plein de Roode Steen van veel feestelijkheden voorzien. Vanaf de jaren ’60 werd het standbeeld regelmatig onderwerp van discussie. Toch kreeg het standbeeld in die tijd ook een rijksmonumentale status.

Bij de restauratie van het beeld in 2011 is gestemd om het beeld niet meer terug te plaatsen. De gemeenteraad besloot uiteindelijk het beeld te voorzien van een informatiepaneel, waarop in twee talen uitgelegd wordt over de omstreden positie van J.P. Coen in de Nederlandse geschiedenis.

Echter zien veel inwoners het beeld liever helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Anderen zien het standbeeld als deel van hun verleden. Dat de discussie nog niet klaar is, is in ieder geval duidelijk.