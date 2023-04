Brand cacaofabriek onder controle, ramen en deuren mogen weer open

De brand in de cacaofabriek in Westzaan is onder controle. Dat vertelt de brandweer ter plaatse aan NH-verslaggever Samanta de Groot. Omwonenden mogen sinds vanmorgen 8.00 uur hun ramen en deuren weer openen.

De brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest met het blussen van de brand. Omdat cacaobonen erg vettig zijn, was het moeilijk de brand te bestrijden. Ook nu nog is de brandweer bezig met controles. "Er zijn bepaalde hotspots, die we in de gaten moeten houden", aldus brandweer ter plaatse.

Er blijft een brandweerwagen achter voor het geval een van die hotspots oplaait. Het bedrijf neemt de verdere controle met ingehuurde mankracht over van de brandweer.

Brand

De brand brak gisteren aan het begin van de avond uit. Medewerkers van de fabriek signaleerden zelf de brandweer. Uiteindelijk waren er minstens 100 brandweerlieden nodig om de brand te blussen, zo werd er van twintig meter hoogte met behulp van een kraan geblust en werd er een drone ingezet om brandhaarden van boven te kunnen zien.

Vrij snel na het uitbreken van de brand werd er tot in de wijde omgeving een NL-Alert uit gestuurd. Bij de brand kwam veel rook vrij en omwonenden werden geadviseerd hun ramen en deuren gesloten te houden. Dit advies was vanmorgen nog van kracht, rond 8.00 uur werd een nieuw NL-Alert verzonden waarin stond dat ramen en deuren weer open mogen.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.