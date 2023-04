"EC, weg ermee:" het Erotisch Centrum heeft in Noord én Zuid nog weinig harten gewonnen

De kinderen. De bereikbaarheid. De gebrekkige participatie. Zomaar wat van de tegenargumenten die bewoners en bestuurders noemen tegen de komst van een Erotisch Centrum. In Zuid lieten omwonenden van de RAI zich horen bij een lawaaidemonstratie. In Noord ging het er bij een gesprek tussen de stadsdeelcommissie en kenners van de NDSM-werf, een andere kanshebber, er rustiger aan toe. Maar de strekking was hetzelfde.

"Hoe háál je het in je hoofd?!" Irene Fiedler doet weinig moeite haar verontwaardiging in bedwang te houden. De initiatiefnemer van de lawaaidemonstratie bij de RAI vindt het idee van een Erotisch Centrum in haar buurt een regelrechte bedreiging voor de veiligheid van de kinderen van Zuid. "Het meest grote megalomane seksparadijs van Europa - waarom?!"

In Noord verloopt een zogeheten expertmeeting een stuk rustiger en klinken andere argumenten. Maar de strekking blijft hetzelfde: niet hier. "Wij vinden de Docklandspot op de NDSM ongeschikt als locatie", zegt stadsdeelvoorzitter Brahim Abid. Eerder deze week brachten hij en de twee andere stadsdeelbestuurders al een conceptadvies naar buiten met daarin de onderbouwing voor het nee uit Noord.

Het stuk van Abid en zijn collega's geeft de stemming in Noord goed weer, vindt directeur Tim Vermeulen van de Stichting NDSM-werf. "Ik zal maar niet herhalen wat ik heb gezegd toen ik het hoorde," zegt Vermeulen tegen de stadsdeelcommissie. Want vóórdat het nieuws bekend werd dat de NDSM op de lijst stond, was er in Noord volgens Vermeulen niets over verteld of gevraagd. Vooral het gebrek aan participatie valt veel Noorderlingen zwaar op de maag, beaamt ook ondernemer Rob Post. "Mijn eerste reactie was dan ook: wat is dit voor gekkigheid."

Daarmee krijgt het gesprek tussen de Stopera en de stadsdelen, na de onstuimige gesprekken op de bewonersavonden, een stroef vervolg. Eind 2023 wil het college de keuze voor de definitieve locatie van het Erotisch Centrum bekend maken.