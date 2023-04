Kees Rensen (78) werkt al bijna 60 jaar als schoenmaker bij de marine: "Het is een edel ambacht"

De werkplaats van Kees Rensen op het marineterrein is tot de nok toe gevuld: vooral met schoenen, maar ook met foto's en memorabilia, verzameld sinds 1964. Overal heeft hij een verhaal bij. "Die zwarte laarzen", wijst hij. "Die kwamen van een Duits schip. We gingen aan boord met wat biertjes om te kijken voor hoeveel biertjes ze de laarzen wilden ruilen."

In de video vertelt Rensen over zijn werk als ambachtelijk schoenmaker. Tekst gaat verder onder de video.

Hij zag tijdens zijn werk als schoenmaker generaties voorbijkomen en kan voluit vertellen over de geschiedenis van de marine en over de reizen die hij maakte. Inmiddels werkt hij alweer jarenlang op het vasteland en de klanten blijven hem vinden.

Zijn beroep bracht hem de hele wereld over. "Dat wilde je toch? Een beetje van de wereld zien. Ik wilde stieren racen in Indonesië. Dan moest je op twee balken staan die door twee stieren werden voortgetrokken en je evenwicht bewaren. Ik flikkerde er gelijk af."

Rensen is een ambachtsman. Het ambacht van schoenmaker zag hij door de jaren heen verdwijnen. "Vroeger waren er in Den Helder wel vijftien schoenmakers, nu zijn het er nog maar twee. En dat is jammer, want het is zo'n mooi vak."

Rensen herinnert zich nog een verhaal van zijn schooltijd. "Je had dan een tang in je ene hand en de schoen in de ander, dus kwam je handen tekort voor de spijkers. Dus die bewaarde je in je mond. Ik zat soms met wel vijftien spijkers in mijn mond. Op een gegeven moment slikte ik er eentje in, dus ik zei tegen de leraar: 'meneer?' 'Ja, Keesje?' 'Ik heb een spijker ingeslikt.' Toen zei de leraar: 'O geeft niet joh, we hebben er genoeg.'"

"We maakten de noppen onder voetbalschoenen nog zelf, van laagjes leer", herinnert Rensen zich. "Tegenwoordig is het allemaal plastic." Hij laat een andere wandelschoen zien, waar de zool vanaf valt. "Dit is de kwaliteit van tegenwoordig. De zool wordt niet meer gemaakt van rubber, want dat is te duur. Dat is een fout: rubber gaat veel langer mee."

Repareren

Zijn werk wordt gewaardeerd, merkt hij. En dat maakt dat hij voorlopig nog niet klaar is: "Zolang er werk is, blijf ik doorgaan. En je ziet nu dat mensen weer meer spullen laten repareren, die tendens is weer terug aan het komen."