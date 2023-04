De geschiedenis van broeder Joseph en andere verhalen: expositie in Heemstede over Tweede Wereldoorlog

Een ritje met de tijdmachine. Zo voelt een bezoek aan de de expositie in het Pomphuis van Heemstede over het leven in de Tweede Wereldoorlog. Enkele tientallen foto's en een reeks attributen nemen je mee naar de periode 1940-1945 van de vorige eeuw. Vooral de foto's van het feest na de bevrijding spreken tot de verbeelding.

Een paar dagen voor de officiële opening van de tentoonstelling zet Ruud Bannink van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek de puntjes op de i. Links en rechts hangt hij een foto recht en onder de vitrine poetst hij met zijn mouw een legerhelm schoon. De mensen kunnen komen, in groten getale wat hem betreft, want het verhaal over de bezetting moet verteld blijven worden, vooral aan de jeugd. "Zeker in deze tijd", zegt hij."Voor jongeren is het goed te weten dat we in Nederland hetzelfde hebben meegemaakt als wat nu in Oekraïne gebeurt." tekst gaat verder onder de video

Expositie WO II - NH Nieuws

De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek heeft bij het inrichten van de tentoonstelling de hulp gevraagd van mensen uit de buurt om te kijken of ze spulletjes uit de Tweede Wereldoorlog in huis hebben. Er is niet overdreven veel tevoorschijn gekomen, maar toch is er een aantal bijzondere attributen te zien in het Pompstation naast de watertoren van Heemstede.

Broeder Joseph Een speciaal hoekje is ingeruimd voor de Heemsteedse broeder Joseph. De onderwijzer gaf leiding aan een verzetsgroep die berichten uitwisselde met 'Londen'. Joseph stond hoog aangeschreven om zijn kennis van radiotechniek. Zijn arrestatie in 1941 was dan ook een aderlating voor de verzetsbeweging, die zonder Joseph niet langer functioneerde. De schoolmeester overleefde de oorlog niet. In januari 1942 werd hij op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd