Zeer grote brand in opslag cacaobedrijf op industrieterrein in Westzaan

Op een industrieterrein aan de Achterspring in Westzaan is woensdagavond rond 18.15 uur brand uitgebroken. Er komt veel rook vrij, grote zwarte rookpluimen hangen boven het gebied. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand.

De brandweer is met veel man uitgerukt naar de brand en is nog volop in strijd met het vuur, laat Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland weten. Zeker honderd man sterk is de brand aan het bestrijden. Daarbij worden kranen gebruikt om van zo'n twintig meter hoogte te blussen. Ook wordt een drone ingezet om van bovenaf te kunnen zien waar het vuur het ergst laait.