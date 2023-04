Veelbesproken pannaveld in Venhuizen tóch voor 1 mei weg

Omwonenden trokken vorig jaar aan de bel, omdat het pannaveld te veel geluidsoverlast zou veroorzaken. Ook zou het hangjongeren aantrekken. "Het gebonk gaat door van zonsopgang tot zonsondergang", vertelde Andras Theunissen, die namens de bezwaarmakers spreekt, eerder tegen NH.

De voorzieningenrechter erkende dat de regels werden overtreden. En dus besloot de gemeente Drechterland dat het pannaveld daar weg moest en dat er ondertussen gezocht zou worden naar een nieuwe locatie. Tot onbegrip en boosheid onder omwonenden en de naastgelegen basisschool 't Padland.

Geluidsonderzoek ontvangen

De afgelopen tijd is de gemeente druk bezig geweest met het geluidsonderzoek, dat uiteindelijk moet bepalen waar het pannaveld komt.

Het college ontving afgelopen week de resultaten van dat onderzoek, die momenteel worden beoordeeld door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN). Het college zou hierna met een voorstel komen. De gemeente stelde de deadline op 1 mei, maar dat wordt niet gehaald. "Onze wens was om het pannaveld pas te verwijderen wanneer er duidelijkheid zou zijn over een nieuwe locatie. Dit is niet voor de gestelde deadline gelukt", zo laat het college nu weten in een raadsbrief.

Twee mogelijkheden

De gemeente had twee mogelijkheden. "Namelijk het pannaveld tijdelijk weghalen voor 1 mei of als gemeente een verlengingsbesluit nemen", aldus wethouder Marcel ten Have. Toch lijkt het nemen van een verlengingsbesluit juridisch gezien niet houdbaar.

En dat betekent dat het pannaveld - inclusief de doelen, hekken en ondergrond - op de huidige locatie wordt verwijderd en tijdelijk in de gemeentewerf wordt opgeslagen. Dit zal op korte termijn gebeuren. De grond wordt op gelijke hoogte gebracht met het omliggende terrein en ingezaaid met gras.