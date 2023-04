Wat gebeurt er met alle fietsen bij het fietsdepot? "Het is de circle of bikes"

Elke dag worden er honderden fietsen geleverd bij het Fietsdepot in Westpoort. Slechts de helft daarvan wordt ook weer opgehaald door de eigenaar en het terrein loopt langzamerhand vol. Wat doen ze met alle overgebleven fietsen? "Laatst nog duizend fietsen gedoneerd aan hulpverleners in Oekraïne."

Zo'n vijf keer per dag komt een wagen van de handhaving een lading fietsen deponeren. Het loopt als een geoliede machine: de fietsen worden geregistreerd, gecheckt op diefstal, gefotografeerd en geüpload op de site zodat ze online opgezocht kunnen worden door de eigenaar.

Jaarlijks ontvangt het fietsdepot, gelegen in Westpoort, rond de 65.000 fietsen. Verreweg de meeste daarvan (30.000) zijn de zogenoemde 'harde fietsen' die bijvoorbeeld verkeerd zijn geparkeerd. "Het raakt ontzettend vol", zegt locatiemanager Martin Klepper. "We lopen eigenlijk ook vast. Dus ik heb ook een oproep: kom alsjeblieft je fiets ophalen."

'Welkom in de Swap-hal'

Maar dat ophalen gebeurt vaak niet. Iets meer dan de helft van de fietsen blijft op het depot staan. "Een ontwikkeling die we zien is dat er enorm veel Swapfietsen zijn, we hebben er een specifieke loods voor gemaakt. Maar we hebben een deal met het bedrijf dat we ze inlichten en of de gebruiker of het bedrijf zelf ze ophaalt", legt Klepper uit. Ook dure elektrische fietsen zijn in groten getale aanwezig in het depot, en worden vaak niet opgehaald.

Veel van die overgebleven fietsen worden via een opkoper doorverkocht aan fietshandelaren. Maar het depot heeft ook veel samenwerkingen met sociale initiatieven en projecten. Klepper: "We werken al enkele jaren samen met Pantar, een sociaal ontwikkelingsbedrijf van de gemeente waar mensen werken met afstand van de arbeidsmarkt. Die nemen fietsen van ons af die daar in de werkplaats aan de Strekkerweg worden opgeknapt zodat mensen het vak van fietsreparateur leren."