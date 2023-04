Met opbrengst van gemeenschapsveiling groeit en bloeit buurttuin Bosmanstaete

Onderhoud van de hokken, eekhoorns in de volière en een nieuw paar zwarte zwanen. Er staan genoeg wensen op het lijstje van Sjaak de Lange voor de buurttuin in Venhuizen. Met onder meer de opbrengsten uit de dorpsveiling, weten ze daarin te bekostigen.

Een kinderboerderij, een grote vijver met looppad rondom, achter in de verte torent de volière er bovenuit. "Een soort parkachtige tuin", zegt voorzitter Sjaak de Lange trots. Tuin Bosmanstaete, gelegen naar zorglocatie De Bosman van Wilgaerden, groeit en bloeit als nooit te voren. Toen ze 7 jaar geleden met een club vrijwilligers begonnen, was het een overwoekerde, vrijwel verwaarloosde binnenplaats. "Peter Wognum nam het initiatief, zijn moeder woonde hier, die keek in een tuin met grote ravage. Toen is de stichting opgezet."

Nu, is het het bruisende groene hart van het dorp waar jong en oud bijeen komt. Niet voor niets genaamd: De Verbinding. "Veel ouderen die hier woonden, waren verrast dat er zoveel kinderen in het dorp zijn. Mensen zijn hier heel enthousiast over."

Er lopen kippen, konijnen, mandarijneenden, een schaap en geit. Ook het onderwaterleven met met karpers en schildpadden goed vertegenwoordigd. De oude volière is tot haar fundament afgebroken en heeft de stichting opnieuw opgebouwd. "We willen heel graag ook eekhoorntjes erbij. Dat hopen we deze zomer nog waar te maken."

Zelf kavels ophalen

Maar als stichting moet er ook ergens geld vandaan komen. Dat komt van sponsors, maar ook steken de Vrienden van Tuin Bosmanstaete zelfde handen uit de mouwen en doen mee met de gemeenschapsveiling Venhuizen. Vorig jaar haalden ze daarmee zo'n 2.100 euro op. De Lange: "We lopen zelf wijken om kavels op te halen. Dat kan van alles zijn, een taart, fles wijn, wat de mensen willen geven, dat wordt per opbod verkocht. Je levert zelf als stichting ook een kavel in, dat geld komt rechtstreeks naar ons toe."

Dit jaar leverde de veiling - verspreid over twee avonden- maar liefst 96.291 euro op voor de stichtingen, verenigingen en kerken uit Venhuizen, Wijdenes Oosterleek en Hem. De Lange is blij met de extra inkomsten. Naast hokkenreparatie en onderhoud, hebben ze zojuist weer alle graszoden vervangen. Dat doen ze ieder jaar. Na ieder seizoen is het één grote baggerbende, want die platvoeteenden lopen alles plat."

En dus kunnen de ruim twintig vrijwilligers met de inkomsten weer drukdoende verder met de werkzaamheden. "Het begint alweer ontzettend mooi te worden, de tulpen komen weer op, ons kleine keukenhof. Dat willen we graag."

Op zaterdag werken er zo'n acht / negen mensen om de boel te onderhouden. Een vast koppel komt iedere zaterdag. De totale club is een ruime twintig mensen. Op de 'grote werk-zaterdagen'.