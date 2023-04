Gepoetst, geschoren én een stukje nephaar aan staart: koeien pronken op Wintershow

Vandaag even geen paarden, maar koeien bij manege de Wieringermeerruiters in Middenmeer. Melkveehouders namen namelijk hun mooiste koeien mee voor de jaarlijkse Wintershow Noord-Holland, waar deze gevlekte dieren gekeurd werden. Ondanks de huidige landelijke stikstofcrisis zat de sfeer er goed in.

Veel toeschouwers bij de 32e editie van de Wintershow Noord-Holland - NH Nieuws / Kelly Blok

Boeren vanuit heel Noord-Holland kwamen naar Middenmeer om te pronken met hun melkvee. En de naam Wintershow zegt het al: dat wordt in de winter georganiseerd. Dit keer werd het alleen uitgesteld door een koeiengriep die begin dit jaar uitbrak. "Maar dat viel achteraf gelukkig wel mee, dus kunnen we het vandaag alsnog doen", vertelt Kees Conijn, secretaris van de Wintershow. De dieren worden, ingedeeld in verschillende categorieën, in een grote ring bekeken door een vakjury die vandaag helemaal uit Friesland is gekomen. Voor de toeschouwers lijken het allemaal mooie koeien, maar de jury let op details. "De koe moet een mooie pas maken, sterke poten hebben, uiers met veel aders en de spenen moeten er recht onder zitten. Het moet een voorbeeldkoe zijn", legt Kees Conijn uit. Verzorging Echter, er komt nog veel meer bij kijken. Boeren zijn vaak al weken van tevoren in de weer om de koe zo 'mooi' mogelijk te krijgen. "Zes weken van tevoren hield ik ze al apart en voerde ik ze al wat anders. En vier dagen voor deze dag heb ik ze geschoren", vertelt Sjoerd van der Helm, die zelf met vijf koeien meedoet.

"Ik heb ze gisteravond laat voor het laatst gemolken. Zo blijft de uier rondom vol" Sjoerd van der Helm, deelnemer

En ook op de dag zelf wordt er nog veel gepoetst en elke keer weer schoongemaakt als de koe een grote boodschap heeft gedaan. Alleen het melken wordt die dag zo lang mogelijk uitgesteld. "Ik heb ze gisteravond laat voor het laatst gemolken. Zo blijft de uier rondom vol". legt Sjoerd uit. En dat is iets waar de jury ook op let. Wat ook opviel, waren de haarstukjes waar verschillende boeren mee in de weer waren. Een soort hairextensions die aan de staart van een koe worden vastgemaakt. De reden daarvoor: er zijn veel koeien die hun haren missen. "We melken thuis met robots en dan heb je kans dat de staarten blijven hangen in de motoren. Dan moet je ze afscheren", aldus melkveehouder Sjoerd. Op de onderstaande foto is een koe met zo'n stukje nephaar te zien (tekst gaat door onder de foto).

Een koe met een vastgebonden stukje haar - NH Nieuws / Kelly Blok

Dit jaar zijn er zo'n 65 koeien afgereisd naar Middenmeer. "Iets minder dan voorgaande jaren", vertelt Kees Conijn. En dat zou zomaar eens kunnen komen door de stikstofcrisis, denkt de secretaris. "Boeren zijn met hun hoofd ergens anders bij. Het is nu even geen rozengeur en maneschijn." Maar over deze problematiek werd vandaag even niet gesproken, want de bezoekers en deelnemers hebben lang uitgekeken naar de keuring. "Het is echt een feestdag voor iedereen die van mooie koeien houdt", vertelt de secretaris van de Wintershow trots. En dat er mooie koeien zijn, is zeker. Deelnemer Sjoerd heeft goed om zich heen gekeken en is onder de indruk. "De concurrentie is hartstikke hoog, ik denk dat Noord-Holland hele goede koeien heeft", concludeert hij dan ook.