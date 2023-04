Krakers in hoger beroep tegen Russische miljardair: "Infiltrant heeft foto's van ons gemaakt"

Krakers van een pand aan de Vossiusstraat in Zuid en de eigenaar van het pand, een Russische miljardair, stonden woensdagochtend tegenover elkaar in hoger beroep. Opvallend is het extra materiaal dat werd ingediend vanuit de Russische kant, om te bewijzen dat de krakers voor overlast zorgen. De foto's en video's zouden volgens de krakers zijn gemaakt door een infiltrant die zich voordeed als Oekraïense vluchteling. "Het vertrouwen en de privacy van de krakers is geschaad."

Volozj staat op de Europese sanctielijst, doordat zijn bedrijf zoekresultaten manipuleerde. Dat is ook de reden dat de krakers het pand uitkozen om tot hun nieuwe huis te bestempelen: Volozj zou via zijn zoekmachine propaganda hebben verspreid en zoekresultaten over de oorlog met Oekraine wegfilteren.

Een ander argument van de advocaat van Volozj is dat de krakers voor overlast zouden zorgen voor de buurt en dat daarmee de veiligheid in het geding komt. Hiervoor leverde hij afgelopen donderdag bewijs aan in de vorm van foto's en video's, en verklaringen van buurtbewoners. "De liftschacht is onveilig, er hangen dingen los, er zijn geen trapleuningen en er wordt gekookt op gasflessen", zegt hij in de zaal. "Er wordt constant overlast veroorzaakt. Feesten worden gepromoot op Instagram, er wordt heavy metal gedraaid en er komen rockbands optreden. Het wordt gebruikt als cultureel centrum in plaats van dat er alleen wordt gewoond."

De voorzitter van het hof legt het voor aan de krakers zelf. Die reageren dat het wordt opgeblazen en dat het geen 'hardcore feestjes' zouden zijn. "We zijn langs de deuren gegaan om te vragen of de buren het goed vinden", zegt één van de twee krakers tegen het hof. De ander: "We hebben met de buren die er last van hadden afspraken gemaakt, waar we ons aan hebben gehouden. Ze zijn daarna niet meer komen aankloppen. Het is ook niet waar dat er elke week vijftig tot honderd mensen langskomen. De feestjes die wij geven, zijn niet anders dan wat andere studenten doen. Wij hebben alleen ook allemaal een bepaalde politieke opvatting."

Oekraïense infiltrant

Ook over de manier waarop het extra materiaal - de foto's en video's waarop te zien zou zijn dat de krakers overlast veroorzaken - is verkregen aan de Russische kant ontstaat discussie. Het zou gaan om ruim honderd pagina's. "De foto's en video's zijn in het geheim gemaakt", zegt de advocaat van de krakers. "Een persoon heeft zich voorgedaan als Oekraïense vluchteling en is met open armen ontvangen. Hij is in december ingetrokken. Door die beelden te maken, is er strafbaar gehandeld. Het openbaar maken is ook strafbaar en door de beelden in te dienen heeft ook de advocaat mogelijk strafbaar gehandeld." Volgens Van Lunen is het vertrouwen en de privacy van de krakers geschaad.

Volgens advocaat Wolfs is er geen sprake van een strafbaar feit vanuit zijn kant. "De beelden zijn ons aangeboden door iemand in ruil voor geld, maar hier zijn wij niet op ingegaan. De beelden stonden op het Russische internet", zegt hij. Eén van de krakers reageert hierop dat zij de beelden nergens heeft kunnen vinden. "Ongeacht hoe de heer Wolfs hieraan is gekomen, is het heel heftig voor ons dat de beelden in de rechtszaak zijn ingediend."

De uitspraak van het hoger beroep wordt verwacht op dinsdag 16 mei.