Rondjes rennen om de school voor het goede doel in Bussum: ''Leerlingen zijn erg fanatiek''

Het is een bijzondere dag voor de Brandsmaschool in Bussum, er is namelijk een sponsorloop voor Unicef en de school is sinds vandaag ook een officiële Unesco-school. De leerlingen hebben geld opgehaald en rennen ondanks de regen, tien tot twintig rondjes om de school om geld op te halen.

Afgelopen week hebben de kinderen van de Brandsmaschool in Bussum les gehad over het recht op onderwijs. Een belangrijk onderwerp vindt Mark Biersema vertegenwoordiger van Unicef in omgeving het Gooi: "Het is belangrijk dat de kinderen bewust worden van het gegeven dat onderwijs niet vanzelfsprekend is."

Euro per rondje

Van het geld dat wordt opgehaald worden er plastic bouwstenen geproduceerd en van deze stenen worden uiteindelijk scholen gebouwd in Ivoorkust. ''Ik vind het belangrijk dat het sponsorgeld wordt ingezet enerzijds voor plastic afval en anderzijds voor toegang tot onderwijs'', laat Mark weten.

De leerlingen gingen langs de deuren met een QR-code zodat buren, familieleden en andere mensen die geld wilde overmaken gemakkelijk konden doneren. Sommige leerlingen krijgen een euro per rondje dat ze om de school rennen. Wat de precieze opbrengst is, wordt deze week duidelijk. "We hopen rond de drie of vierduizend euro op te halen met dit initiatief. De leerlingen zijn erg fanatiek.''

Schoolkippen

Ook is vandaag de Brandsmaschool een Unesco-school geworden. ''Een Unesco-school houdt in dat de school zich inzet voor natuur en maatschappij. We willen de kinderen bewust maken van de zorg voor de wereld'', zegt directeur van de school Jacobien Bückmann. Om een erkende Unesco-school te worden zijn er op het schoolplein echte schoolkippen en er wordt een stuk van het terrein afgezet om planten te kweken. Volgens Mark zijn de kinderen van de Brandsmaschool erg trots en hing er een goede sfeer vandaag.