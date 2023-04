Oud-topman van Shell Jeroen van der Veer zegt interview op UvA af

Meerdere activistische studentenbewegingen lieten gisteren al weten tegen het bezoek van de oud-topman van Shell te zijn. "Geef hem een warm welkom", riepen ze op in een post op Instagram. "Laat hem zien dat we geen planeetslopers willen op deze campus."

Volgens het platform is een zinvolle openbare discussie niet mogelijk als 'onze gasten zich onveilig voelen of niet de mogelijkheid hebben om hun gedachten te delen'. Room for Discussion laat weten dat zij vanwege de afzegging de kans missen om Van der Veer kritische vragen te stellen en om het gesprek aan te gaan.

Dat maakt het platform Room for Discussion, dat het interview zou organiseren, vandaag bekend. "Gisteren liet Van der Veer ons weten dat hij had besloten zich terug te trekken uit het interview, daarbij verwijzend naar zijn bezorgdheid dat het discussieklimaat op de universiteit niet bevorderlijk zou zijn voor een vruchtbaar gesprek", laat de organisatie in een reactie weten.

Uva Rebellion

Actiegroep UvA Rebellion was tevreden met het nieuws dat Van der Veer zelf heeft besloten om niet te komen. In een nieuwe post op social media noemen ze Van der Veer 'proactief': "Hij heeft zichzelf gecanceld voordat wij dat deden."

"Iemand met een verleden als de zijne zou niet gelegitimeerd moeten worden met een podium bij de UvA", laat een activist van UvA Rebellion, die zelf anoniem wil blijven, weten. "Discussies over het klimaat voer je niet meer mensen die een financieel belang hebben."

Op de vraag of een interview geen kansen biedt om de voormalig CEO eens kritisch aan de tand te voelen, antwoordt hij: "Die ruimte is er al vaak genoeg geweest, maar we zien gewoon dat Shell haar podium misbruikt om een vals narratief te verspreiden."

Bezetting Binnengasthuis

In januari van dit jaar sprak onder andere UvA Rebellion zich uit over de connecties tussen de universiteit en Shell. Meerdere studenten besloten om het Binnengasthuis bij de Oudemanhuispoort te bezetten. De studenten vonden dat de UvA niet transparant was over de samenwerking met de fossiele industrie. De ME moest worden ingezet om het gebouw te ontruimen. Daarbij werden dertig activisten aangehouden.

De UvA liet een maand later weten dat zij voorlopig geen nieuwe onderzoeken starten in samenwerking met Shell of andere gelijksoortige bedrijven. Het College van Bestuur van de UvA wil eerst met studenten en medewerkers in gesprek gaan over de vraag hoe en met wie samengewerkt wordt. Tot die tijd worden er geen onderzoeken gestart met de steun van bedrijven in fossiele brandstoffen.