Vier zieke iepen weggehaald op De Vest in Enkhuizen, gemeente plaatst nieuwe bomen

De gemeente Enkhuizen laat weten dat de vier oude bomen ernstige gebreken vertonen. "De bast en takken zijn ingescheurd. Daardoor is er een groot risico dat takken afbreken en dus schade veroorzaken."

Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen mogelijkheden zijn om de bomen te behouden. Wel belooft Enkhuizen dat er nieuwe iepen op de plaats van de weggehaalde bomen terugkomen.

Eerdere iepenziektes

In de afgelopen jaren kregen verschillende gemeenten in West-Friesland te maken met iepenziekte, waardoor er bomen gekapt moesten worden. Zo werden er in augustus van vorig jaar nog dertig zieke iepen weggehaald bij het Enkhuizerzand.

Aan de Wogmeer in Spierdijk en aan de Bennemeersweg in Twisk werden in 2021 nog eens zeventig zieke iepen weggehaald door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Deze bomen werden erg ziek door een agressieve en besmettelijke schimmelziekte, wat zorgde voor verdroging en afsterving van de bomen.

"Elke zieke boom is er een teveel", vertelde Marko Cortel van het Hoogheemraadschap eerder aan WEEFF/NH Nieuws. "Maar tegen deze ziekte is niet veel te doen. Het enige wat er nu mogelijk is, is om de bomen zo snel mogelijk te verwijderen."