Herder van schaapskudde waarschuwt: "Niet voeden. Ze worden echt heel ziek"

"Voer de schapen niet", is de oproep van schaapsherder Marijke Dirkson. Twee van haar kuddes zijn sinds kort terug in Hoorn om het 'groenonderhoud' van de bermen uit te voeren. Maar er schuilt gevaar, een schaap kan namelijk ziek worden of zelfs doodgaan als het brood krijgt te eten. "Ze moeten gewoon lekker gras eten."

Dagelijkse ochtendroutine voor herder Marijke Dirkson. De kudde die aan de Berkmergouw in Hoorn staat te grazen, wordt ook deze ochtend een stukje verplaatst. De schapen nemen snel hun nieuwe positie in, op zoek naar een vers stuk gras. "Ze grazen langzaam en geleidelijk en dat is voor de natuur hartstikke goed", zegt Marijke.

Ze maakt steeds vaker mee dat schapen worden gevoerd. Ze waarschuwt: "Wij kunnen het ons ook voorstellen: mensen vinden het heel leuk om dieren te voeren, maar je krijgt een heel ongecontroleerd voeren. Ze worden er echt heel ziek van", benadrukt Marijke. "Van de week had iemand een krop sla gekocht bij de supermarkt voor ze, maar alstublieft: doe het niet. Ze moeten gewoon lekker gras eten."

Ongecontroleerd voeren

Het voeren werkt onwenselijk, opdringerig gedrag in de hand en zorgt voor gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld door het voeren van brood. "De koolhydraten in brood worden in de pens omgezet tot melkzuurbacteriën. Dat wordt dan bijna azijn, waardoor de darmflora sterft en ze heel erge buikpijn krijgen. Daar hebben ze wel een paar dagen veel last van en dat is niet nodig."

Het heeft tot nu nog geen ernstige gevolgen gehad, en dat wil Marijke graag zo houden. "We zijn er op tijd bij en hebben mensen erop aan kunnen spreken." Ze trekt de vergelijking met andere dieren. "Als iemand met zijn hond langs loopt, geef je die ook niet zomaar een snoepje zonder dat te vragen. Ik denk dat het gemeengoed moet zijn, dat niemand elkaars dieren ongevraagd eten geeft. Zij het huisdieren of vee. Je vraagt dat altijd, doe het nooit zomaar."

