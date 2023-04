Weer nieuwe dieren op omstreden zorgboerderij Grootschermer: "Bang dat drama zich herhaalt"

Op de omstreden voormalige zorgboerderij in Grootschermer, waar eerder zwaar verwaarloosde dieren in beslag werden genomen, loopt steeds meer vee rond. Eerder werden al twee pony's gesignaleerd door omwonenden. Nu zijn daar nog eens vier alpaca's bijgekomen. "Het lijkt erop alsof ze de draad weer oppakken met alle gevolgen van dien", vertelt een omwonende. "De dieren zijn straks weer de lul."

"Deze mensen mogen nooit meer dieren houden", dat zeiden omwonenden nadat vorig jaar januari dode en verwaarloosde beesten werden aangetroffen op een zorgboerderij in Grootschermer. Bij een grote inval werd de hele veestapel, vijf paarden, vier alpaca's en twee hangbuikzwijntjes in beslag genomen.

Eerder werden op de boerderij al zes dode Schotse Hooglanders gevonden. Drie, nog levende runderen, waren er zo slecht aan toe dat ze uit hun lijden moesten worden verlost. "Een hele treurige situatie", aldus de woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

En het was niet de eerste keer dat de eigenaresse van zorgboerderij Lambertushoeve in de fout ging. In 2020 werden ook al runderen door de NVWA in beslag genomen. De vrouw kreeg toen van de economische politierechter in Haarlem een boete van duizend euro omdat ze haar vee niet goed verzorgde.

Drama

Ook nu nog wordt de eigenaresse vervolgd door het Openbaar Ministerie wegens ernstige verwaarlozing. Dit alles weerhoudt het de vrouw er niet van om weer dieren te houden op het rommelige terrein. Nog geen half jaar na de inval liepen er alweer twee pony's rond op de boerderij. En sinds een paar weken zijn daar vier alpaca's bijgekomen.

"Er is niets veranderd", stelt buurtbewoner Linda Vleer die meerdere keren aan de bel trok over de leefsituatie van de dieren. "Ze lopen nog steeds in de troep. Als je meerdere keren dieren weghaalt vanwege verwaarlozing begrijp ik niet dat die mensen nu weer rustig verder gaan met het houden van dieren."

NH Nieuws was vorig jaar in januari aanwezig bij de inval op de zorgboerderij in Grootschermer (tekst gaat verder onder de video)