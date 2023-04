Grootste netwerkbijeenkomst vrouwelijke ondernemers ooit: "Claim je plek"

Het wordt donderdagochtend 'per ongeluk' de grootste bijeenkomst van vrouwelijke ondernemers in Haarlem ooit. Ondernemerscoach Millie Gietman geeft een masterclass 'zelfmanagement'. De organisatie had op zo'n vijftien deelnemers gerekend, maar inmiddels staat de teller al op 240 aanmeldingen.

Rianne Lourens van Haarlem City Blog is één van de organisatoren. "Het is een onverwacht groot succes geworden. Nadat we de bijeenkomst op social media hadden aangekondigd, meldden zich binnen een dag al zo'n honderd ondernemers aan. We hadden meteen door dat we op zoek moesten naar een grotere locatie voor de bijeenkomst."

Die plek werd gevonden bij Mooie Boules aan de Oerkapkade, waar de masterclass donderdagochtend om 9.00 uur begint. "Daar is meer dan genoeg ruimte, we kunnen er wel 600 mensen kwijt", lacht Lourens.

Vrouwelijk ondernemerschap

Volgens ondernemerscoach Millie Gietman hebben vrouwelijke ondernemers specifieke uitdagingen. "De combinatie van werk en moederschap bijvoorbeeld. Ook zie je dat vrouwen vaak mantelzorgtaken voor familieleden op zich nemen. Dan wordt het soms moeilijk om je tijd efficiënt in te delen."

Gietman helpt ondernemers om hun eigen 'gebruiksaanwijzing' te ontdekken. "Als je voldoende zelfkennis hebt, weet je beter wat je wel en niet kunt. Vrouwen worden toch nog wat anders opgevoed dan mannen. Soms is het lastig voor een vrouwelijke ondernemer om je plek te claimen. Ik help ze bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de tijd die ze werkelijk beschikbaar hebben voor de onderneming. Anders loop je het risico dat je jezelf voorbij loopt."

Hormonen

Rianne Lourens vult aan: "Ik denk dat vrouwen soms wat te bescheiden zijn. We durven niet altijd 'nee' te zeggen of om hulp te vragen. Daar kunnen vrouwelijke ondernemers nog wel een stap in maken. En eerlijk is eerlijk: soms speelt je hormoonhuishouding ook een rol. De ene dag heb je energie voor tien, een andere dag gaat het wat minder makkelijk. Daar moet je voor jezelf rekening mee houden."

Netwerken

Ook Gietman is verrast dat zoveel ondernemers zich hebben aangemeld. "Ik weet dat Haarlemse onderneemsters goed kunnen netwerken, maar dit had ik niet verwacht. Het is alleen maar fijn: het is donderdag de bedoeling om connecties te maken. Dat ondernemers zich aan elkaar kunnen optrekken."

Een van de belangrijkste tips die Millie Gietman vrouwelijke ondernemers wil meegeven, is doelen stellen. "Weet wat je wil! Ga niet zomaar in het luchtledige ondernemen. Dat is zonde van je tijd en energie."