Veel onbekend over Katwijkse ziekte: "Niemand in mijn familie werd ouder dan 52 jaar en nu heb ik het zelf ook"

De 27-jarige Mandy uit Beverwijk heeft net als haar inmiddels overleden moeder, tante en oma de Katwijkse ziekte. Een erfelijke aandoening die maar zelden voorkomt. Mensen overlijden veelal op middelbare leeftijd door één of meerdere hersenbloedingen.

Zo ook de familie van Mandy. De farmaceutische industrie heeft nog geen medicijn gevonden en Mandy wil daarom samen met haar zussen Jacky en Robin via een sponsorloop geld inzamelen voor meer onderzoek. Verslaggever Koen Bugter spreekt in bovenstaande video met de zussen en vraagt zich af: hoe is het om met de kennis dat je door ziekte waarschijnlijk niet oud wordt te leven?

De zussen Mandy, Jacky en Robin willen meer onderzoek naar de Katwijkse ziekte zodat er een medicijn gevonden kan worden, want die is er nog niet. Zij doen daarom mee aan een vijftig kilometer lange sponsorloop tijdens de Kattukse brainweek en organiseren zelf ook nog op 13 mei een tocht van tien kilometer in de IJmond. Je kunt volgens de zussen 'nog meedoen aan de wandeling en doneren voor onderzoek naar de Katwijkse ziekte'.