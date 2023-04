Biograaf Dik van der Meulen: "Ik probeer geen waardeoordeel te hebben"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Dik van der Meulen. Hij werd bekend door zijn biografie over Multatuli, die met de AKO Literatuurprijs werd bekroond. De biografie over prins Bernhard is zijn laatste werk.

Achter zijn bureau gezeten laat Dik van der Meulen een foto zien van zijn vader met Prins Bernhard. Zijn vader was geen fan van het koningshuis, maar had de foto toch in laten lijsten.

"Ik ga op verschillende manieren te werk. Als je over iemand als Bernhard schrijft, dan zit je met de omstandigheid dat er al heel veel over hem gepubliceerd is. Je moet je in eerste instantie gewoon inlezen. Maar over Bernhard zijn zo veel meningen. Volgens sommigen deugde hij niet, volgens anderen juist weer wel. Je hebt jubelboeken en haatboeken. Dat is eigenlijk waar je bij Bernhard mee zit. Uiteindelijk probeer je gegevens te verzamelen en selecteer je wat je zelf belangrijk vindt. En je laat het aan de lezer om een oordeel te geven, maar je stuurt de lezer wel."

"Nee, Ik krijg soms wel een compliment. Dan zeggen mensen dat ik schrijf zoals ik praat. Dat is niet zo, want schrijftaal is altijd anders. Maar als mensen dat zeggen, ben ik daar wel blij mee."

"Dat is een ingewikkelde vraag, maar ook wel een goede vraag. Toen ik die titel bedacht, kon je het op twee manieren uitleggen. Het was natuurlijk letterlijk een oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Daar was hij zeer actief in. Maar het was ook een soort innerlijke oorlog bij hem. Ik heb het idee, en ben daar niet de enige in, dat Bernhard het erg naar zijn zin had in die oorlog. Koning George van Engeland zou hebben gezegd: Bernhard is de enige die van de oorlog genoten heeft. Dat is ook wel een klein beetje het beeld dat je uit mijn boek krijgt. Over het algemeen is die oorlog hem wel bevallen. Hij is veel machtiger de oorlog uitgekomen, dan hij er in ging."

Het boek heet Bernhards oorlog, maar is dat dezelfde oorlog die anderen ook hebben gevochten, of was dat een hele andere oorlog?

"En die archieven bevinden zich overal. In Nederland natuurlijk het Nationaal Archief. Het Koninklijk Huisarchief helaas nog niet. Dat is gesloten vanaf 1934, dus de hele periode van Bernhard is niet voor onderzoek toegankelijk."

Is jouw aanpak voor een biografie altijd hetzelfde?

"Toen ik met de biografie van Multatuli bezig was, hield ik me niet bezig met de psychologie van de hoofdpersoon. Dat was trouwens een algemeen geldende regel. Het is ook niet mijn sterkste kant, dus ik was er ook wel blij mee. Maar daar kom je nu eigenlijk niet meer mee weg. Je moet wel iets proberen te doen aan duiding. Opschrijven waarom iemand deed wat hij deed. Dus Bernhards bravoure gedrag in de oorlog moet je waarschijnlijk toch koppelen aan zijn opvoeding en zijn jeugd in het Duitsland van die tijd. Die neiging is nu sterker dan twintig jaar geleden. Dus je veranderd wel een beetje. Maar wat niet veranderd is."

Wat niet veranderde was Van der Meulens persoonlijke oordeel over de persoon. Dat mocht geen rol spelen.

"Ik was een fan van Multatuli toen ik met hem bezig was, maar dat wilde ik niet laten blijken. Ik was geen fan van Willem III, maar dat is ook bijna niemand. Toch wilde ik proberen dat niet naar voren te laten komen. Mijn oordeel over Willem III wilde ik zoveel mogelijk uitschakelen."

