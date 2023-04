West-Friese dorpsveilingen halen samen meer dan 1 miljoen euro op

Het is sinds jaar en dag een fenomeen: de dorps-en gemeenschapsveilingen in West-Friesland. In het afgelopen jaar haalden de veilingen gezamenlijk maar liefst meer dan één miljoen euro op. Die gelden komen ten goede aan verenigingen en stichtingen van de dorpen.

Begin deze maand vond de veiling van Midwoud-Oostwoud plaats, waar de teller eindigde op ruim 76 duizend euro. Normaal gesproken is de veiling eens per vier jaar maar door corona zat er nu zes jaar tussen. Dat het dorp erom stond te springen, bleek wel aan het aantal kavels. "Er werden 800 kavels ingediend. Die hebben we gebundeld en teruggebracht naar 288 stuks. Anders redden we het niet in één avond", vertelt Sylvia Blom namens het dorpsveilingcomité.

Een bronzen beeld van Napoleon, een avondje klaverjassen en zelfs een auto passeren de veilinghamer. Op die laatste kon er geboden worden op drie verschillende autosleutels. Blom: "Maar niet getreurd, ook al ga je niet met de auto naar huis hebben we als troost een kratje bier. Wel een prijzig kratje."

Pitchen

Twaalf stichtingen en verenigingen moesten vooraf een pitch houden. Met daarin een concreet plan waarvoor ze de gelden voor willen gebruiken. Van daaruit werd bepaald, welk percentage de deelnemers ontvangen.

West-Friesland kent in totaal ten minste 23 veilingen. En waar sommigen al 90 jaar bestaan zoals de veiling in Lutjebroek, komen er ook nog steeds veilingen bij. Zo werd de gemeenschapsveiling in De Weere vorig jaar voor het eerst gehouden.

Bekijk hier alle veilingen, de opbrengsten en bijzonderheden in West-Friesland: