Amstelveen: 'Geen zorgen over crèche Het Kikkerpaleis na sluiting Amsterdamse vestiging'

Het Amstelveense college maakt zich geen zorgen over kinderopvang Het Kikkerpaleis aan de Mgr. Dr. H. Poelslaan in Amstelveen, schrijft ze in een brief aan de raad. Het Parool bracht gisteren dat een Amsterdamse vestiging van moederbedrijf Robinson Kinderopvang de deuren sloot nadat GGD Amsterdam wantoestanden had vastgesteld.

"Er is geen sprake van structurele overtredingen die de veiligheid of gezondheid van de kinderen in gevaar brengt", is te lezen in de brief. Wel kreeg de opvanglocatie na de laatste inspectie door de GGD een waarschuwing over een onvolledig coachplan pedagogisch beleidsmedewerker, blijkt ook uit het inspectierapport. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de opvanglocatie dit inmiddels verbetert.

Bij de gesloten locatie Het Droombos in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam zouden de omstandigheden een stuk slechter zijn. De GGD constateerde dat medewerkers kinderen lang laten huilen voor ze ingrijpen, vaste gezichten voor de groep ontbraken en de leidinggevende onbereikbaar was.