Basisschool in Koog aan de Zaan ontruimd na brand

Er is woensdagmiddag rond kwart voor één brand ontstaan in de basisschool Dynamica aan de Molenwerf in Koog aan de Zaan. Er is geen rook te zien, er zijn meerdere brandweerwagens aanwezig. Op de school zitten kinderen met gedragsproblemen en/of een verstandelijke of meervoudige ontwikkelingsachterstand. Het is nog niet bekend hoe ernstig de situatie is.

Update 14.41 uur: Brand bij basisschool in Koog aan de Zaan blijkt 'zeer klein'