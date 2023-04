West-Friese horecaondernemers verder in problemen door terugbetalen coronasteun

Rob Baltus ziet het als regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland ook om zich heen: West-Friese horecabedrijven die worstelen met het terugbetalen van de coronasteun. Sinds oktober vorig jaar is er een regeling om de lening, ontvangen tijdens de pandemie, over een periode van vijf jaar terug te betalen.

Reddingsboei

In de periode maart 2020 tot en met juni 2022 deed 35 procent van de bedrijven in Nederland beroep op één van de financiële coronasteunmaatregelen. "We waren er heel blij mee. Dat was op dat moment onze reddingsboei", zegt Baltus, die zelf De Nadorst in Blokker bestiert. "Want de huur van het pand liep gewoon door. Net als personeelskosten en gas, water en licht. En iedereen begrijpt ook dat dat geld terugbetaald moet worden. Alleen moet je wel de mogelijkheden hebben om het terug te betalen."

Dat kan vanaf oktober vorig jaar, maar nu blijkt dat zo'n 70.000 bedrijven in Nederland daar nog niet aan zijn begonnen. Want het zijn niet de meest eenvoudige tijden, zeker niet in de horeca. "De energiecrisis, stijgende lonen en een gebrek aan personeel", somt Baltus op. "Veel bedrijven komen in de knoop. Er zijn veel bedrijven die de verwachte omzet niet halen en dus niet kunnen beginnen met terugbetalen."