Dubbele kater: poes bijt brandweerman en baas bij redding uit Amstelveense boom

Twee mannen zijn gisteren in Amstelveen lichtgewond geraakt bij een poging een kat uit een boom te redden. Het gaat om een brandweerman en de eigenaar van de kat, die beiden in hun hand werden gebeten.

De kat zat al twee dagen in een boom, toen de eigenaar besloot hulp van de brandweer in te schakelen. Die reed afgelopen dinsdag rond 19.45 uur naar de straat In De Wolken, waar ze de kat in een boom naast de flat Ararat zagen zitten.

De brandweer zette zijn ladderwagen naast de boom en klom omhoog. Met een houten stok jaagde hij de kat uit de boom. "De brandweerman gaf de poes aan haar baasje", vertelt de woordvoerder van de brandweer aan NH. "Maar toen hij zijn huisdier in het reismandje probeerde te stoppen, rende de kat weg."

